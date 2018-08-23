西班牙警方破獲 　歐洲規模最大非法烏龜養殖場

（台灣英文新聞 / 林靜怡 外電報導）西班牙國民警衛隊當地時間22日表示，在度假勝地西班牙巴利亞利群島的最大島嶼馬略卡島(Mallorca)逮捕了涉嫌走私瀕危亞洲箱龜屬的2名德國人和他們所經營的「歐洲最大非法烏龜養殖場」。

《法新社》報導，警方在搜索時發現，這座養殖場的規模比預期還大，更是以商業規模繁殖不同品種的海龜和陸龜。

西班牙國民警衛隊共起出了1100隻海龜與烏龜、62種不同品種、其中有14種極危品種，如射紋龜、安南龜和黑頸烏龜等，以及750顆龜蛋。

另外，在官方聲明中，除了2名德國人在接受調查中，還有一名經營異國動物商店的西班牙人也在接受調查中。