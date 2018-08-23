(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日前中國再拔我一邦交國，除了造成我國民衆憤怒外，也引起國外人士批評，例如：

美參議員轉發《台灣英文新聞》報導 警告今開始對付親中薩爾瓦多

此外，以親台著稱的日本《產經新聞》，也發佈時評，呼籲日本應該要求中國知克制。

時評提到，薩爾瓦多和我斷交，是中國露骨壓力外交的結果，導致我國現在只剩下17個邦交國。尤其今（2018）年以來，更是用異常的速度，仗著全世界第二大經濟力，奪走我3邦交國，並造成地區局勢不穩。

時評表示，雖然台日無邦交，但日本不應放任中國，打壓和日本共享民主主義價值觀的台灣。文章呼籲，日本應該要求中國自制。

文章回顧，我外交部長吳釗燮説明，去（2017）年起薩爾瓦多政府，就不斷向我方要求資金，協助建設拉烏尼翁港口（Port of La Union）。不過我國認爲，這些案子並不適合執行，且可能導致台薩兩國政府，陷入債務危機，因此予以拒絕。詳細情形請參考《台灣英文新聞》21日報導。

對此，中國外交部長王毅稱，薩中建交並不牽扯任何經濟前提，但時評強烈懷疑他的説法。

時評介紹，接受中國一帶一路計劃援助的國家，不斷傳出債台高築的消息，而中國便從中得到政治利益。時評寫道，如果中國也對薩爾瓦多玩這招的話，問題就不容小覷。文章最後有列出《台灣英文新聞》一帶一路系列報導，請有興趣讀者參考。

最後，時評分析，中國打壓台灣的目的，是希望打擊民進黨在11月選舉的選情。不過文章提醒中國，小心弄巧成拙，讓台灣民衆更反中。

日媒時評：日本應要求中國克制打壓台灣行爲