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日媒時評：日本應要求中國克制打壓台灣行爲

以親台著稱的日本《產經新聞》發佈時評，呼籲日本應該要求中國知克制。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/08/23 10:12
日本首相安倍晉三（圖片來源：翻攝自首相官邸網站）

日本首相安倍晉三（圖片來源：翻攝自首相官邸網站）

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日前中國再拔我一邦交國，除了造成我國民衆憤怒外，也引起國外人士批評，例如：

美參議員轉發《台灣英文新聞》報導　警告今開始對付親中薩爾瓦多

此外，以親台著稱的日本《產經新聞》，也發佈時評，呼籲日本應該要求中國知克制。

時評提到，薩爾瓦多和我斷交，是中國露骨壓力外交的結果，導致我國現在只剩下17個邦交國。尤其今（2018）年以來，更是用異常的速度，仗著全世界第二大經濟力，奪走我3邦交國，並造成地區局勢不穩。

時評表示，雖然台日無邦交，但日本不應放任中國，打壓和日本共享民主主義價值觀的台灣。文章呼籲，日本應該要求中國自制。

文章回顧，我外交部長吳釗燮説明，去（2017）年起薩爾瓦多政府，就不斷向我方要求資金，協助建設拉烏尼翁港口（Port of La Union）。不過我國認爲，這些案子並不適合執行，且可能導致台薩兩國政府，陷入債務危機，因此予以拒絕。詳細情形請參考《台灣英文新聞》21日報導

對此，中國外交部長王毅稱，薩中建交並不牽扯任何經濟前提，但時評強烈懷疑他的説法。

時評介紹，接受中國一帶一路計劃援助的國家，不斷傳出債台高築的消息，而中國便從中得到政治利益。時評寫道，如果中國也對薩爾瓦多玩這招的話，問題就不容小覷。文章最後有列出《台灣英文新聞》一帶一路系列報導，請有興趣讀者參考。

最後，時評分析，中國打壓台灣的目的，是希望打擊民進黨在11月選舉的選情。不過文章提醒中國，小心弄巧成拙，讓台灣民衆更反中。

日媒時評：日本應要求中國克制打壓台灣行爲

《台灣英文新聞》一帶一路總回顧：

日本起身對抗一帶一路　防衛大臣今日將視察斯里蘭卡港口

中國一帶一路各地受挫　馬來西亞宣佈不玩了

馬來西亞警告一帶一路陰謀　馬哈迪：拒絕新殖民主義

馬來西亞不想玩一帶一路？中國：派網軍入侵！

向中國伸手要錢的後果：土庫曼陷經濟危機

斯里蘭卡機場將遭割走　印度協助出錢贖回？

東非吉布地陷中國債務陷阱　割地危機迫在眉睫

中國在阿根廷建設太空基地？居民憂恐成解放軍軍營

日媒：非洲恐淪中國殖民地

斯里蘭卡又要割地？總統：習近平送我兩百萬人民幣！

巴基斯坦割地倒數計時？秋天危機將爆發

【債務陷阱】塞内加爾不怕割地？政府顧問：我們經濟成長會很快！

【債務陷阱】非洲納米比亞興建社宅　猜猜錢哪借來的？

【真的嗎？】中國債海淹沒東加王國　總理：我們要還錢了

中國債務陷阱持續蔓延　下一個換阿拉伯？

中國殖民出奇招　故意讓斯里蘭卡港口蕭條

怕中一帶一路債務陷阱　馬哈迪：高鐵不蓋了！

一帶一路騙小國簽割地契約　巴基斯坦官員竟無感！

中國一帶一路各地受挫　吉爾吉斯人民怒燒中國劇毒工厰

中國經濟殖民下一站：巴爾幹半島

怕中國逼割地？緬甸要求中國減少港口投資
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台日友好
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打壓台灣

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