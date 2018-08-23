憂斷交骨牌 美駐中南美準大使承諾助台護邦交

薩爾瓦多轉向中國後，為防骨牌效應，美國駐尼加拉瓜大使提名人蘇利文承諾，將敦促尼國維持與台灣關係；駐宏都拉斯大使提名人巴梅瑞也承諾，將台宏關係現況列優先項目。



美國參議院外交委員會今天進行美國駐蘇利南、宏都拉斯與尼加拉瓜3個中南美洲國家大使提名人聽證會，會中多名參議員對薩爾瓦多日前與中華民國斷交，並隨即與中國建交表達關切，擔憂會出現骨牌效應。



參議院外委會亞太小組主席賈德納（Gory Gardner）向駐尼加拉瓜大使提名人蘇利文（Kevin Sullivan）與駐宏都拉斯大使提名人巴梅瑞（Francisco Palmieri）表示，希望蘇利文與巴梅瑞兩人赴任後，能優先將台灣對世界的重要性告訴尼加拉瓜與宏都拉斯政府，並向兩國強調他們與台灣的關係對於他們與美國未來關係至關重要。



參議員馬基（Ed Markey）在發言時，對薩爾瓦多與台灣斷交可能在區域帶來骨牌效應表達憂慮。他表示，美方有許多籌碼可以善加利用，像是援助宏都拉斯等，應當可以阻止中國的進一步行動。



他也詢問蘇利文與巴梅瑞兩人對此事的看法。巴梅瑞重申美國國務院昨天的聲明表示，對薩爾瓦多的決定感到失望，美國也正在審視與薩爾瓦多關係。台灣是一個民主的成功故事，美國會持續支持台灣。



蘇利文則回應，若是任命獲得批准，上任後會向尼加拉瓜政府提及此事，並敦促尼國與台灣維持現有關係。



參議員盧比歐（Marco Rubio）質詢時提及，傳聞宏都拉斯與台灣邦交不穩，他要求巴梅瑞承諾，上任後將向宏都拉斯政府轉達，若不承認台灣，轉向中國，將會傷害宏都拉斯與美國關係。



巴梅瑞回應，若任命獲國會同意，會將此事列為優先項目，赴任後將立即確認台宏關係，並盡快向委員會報告。



在中華民國宣布與薩爾瓦多斷交後，中華民國邦交國數目降至17國，其中包括宏都拉斯與尼加拉瓜。

圖片/中央社