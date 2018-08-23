農業新南向　30位青年大使將赴越南馬來西亞交流

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）外交部昨（22）日舉行農業青年大使出訪授旗典禮，由部長吳釗燮及農業委員會副主任委員李退之親自授旗予即將赴越南及馬來西亞進行農業參訪及交流的青年，越南及馬來西亞的駐臺官員也出席活動支持。

吳釗燮致詞時表示，能親自替出訪團授旗，他「深感欣喜與驕傲」，外交部秉持踏實互惠、永續農業的精神，選拔優秀的農青大使訪問越南及馬來西亞，以增進與新南向國家間的實質合作與夥伴關係。

吳釗燮也指出，去（2016）年首屆農業青年大使交流計畫成效良好，獲得參訪國印尼與菲律賓兩國的高度評價，因此今年再度辦理。未來也希望持續以新南向國家為合作目標，輸出臺灣優質的農產品與技術。

▶︎ 外交部22日舉辦2018農業青年大使出訪授旗典禮（照片來源：外交部提供）

越南駐臺辦事處科技組組長武紅孟（Hong-Manh Vo）致詞時，以過去就讀於屏東科技大學，並取得農業科系博士的臺灣經驗表示，希望臺灣的農業技術可以推展到越南，臺灣的優質的農產品或種苗等也可以出口至越南。

武紅孟近一步指出，臺灣及越南的環境相似，臺灣的農業青年可以考慮到越南發展或投資，幫助越南的農業發展。

另，馬來西亞駐臺副代表安瓦（Anwar Udzir）則表示，農業是馬國重要的經濟活動，盼透過農業青年大使交流計畫，促進臺馬農業合作與交流。

外交部表示，今年的計畫規劃農業青年大使實地考察越南及馬來西亞，除了瞭解當地農產批發、市場運作及產銷型態之外，也將參訪臺商或僑胞在當地經營的工廠或農場，並與越南及馬來西亞的產、官、學界人士交流。

此外，針對馬來西亞穆斯林市場，外交部也安排農業青年大使參訪伊斯蘭食品清真認證（Halal）相關行程，以增進農業青年大使對伊斯蘭飲食文化的瞭解並發掘商機。

外交部指出，入選的30位農業青年大使背景多元，專業領域涵蓋農業經濟、有機栽種、蔬果園藝、畜產養殖及植物醫學等領域，其中包括百大青農、通諳越南語，以及未來規劃赴新南向國家發展的農業背景青年。

為積極加強推動新南向政策，提升我國與新南向目標國家雙邊人才交流及合作，外交部與農委會去年首度合辦「農業青年大使『新南向』交流計畫」，廣獲好評。今年持續辦理，以期拓增臺灣農業新世代青年與國際接軌的平臺及農業創新能量。

▶︎ 授旗典禮現場展示許多農業青年大使開發的農產品（攝影：鄧佩儒）