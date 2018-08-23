工研院人工智慧AIdea平台　可預測小黃載客熱點•精進醫療產業

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）工研院昨(22)日宣布啟動「人工智慧共創平台AIdea (Artificial Intelligence Collaboration Platform, aidea)」，集結議題庫、資料庫、人才庫，強力奧援產業發展AI應用。

綜合工研院新聞稿與中央社報導，目前包括台北醫學大學、台灣大車隊、中石化、華碩等均已加入平台，期望媒合研發界與學界能量，為企業找到最佳AI應用解決方案。

其中台灣大車隊參與計畫後，可預測未來特定時間和地點的乘車需求，以增加載客率，減少空車和廢氣排放。





圖片來源: 台北市計程車客運商業同業公會官方臉書

工研院產業科技國際策略發展所 (IEK Consulting )研究預測，至2020年全球人工智慧應用主要成長力道將來自製造業、零售業、金融投資業、醫療業等。



工研院表示，推出「人工智慧共創平台AIdea」，是希望缺乏研發人員的中小企業能先準備好資料，再由平台工作人員協助企業進行資料的質量分析、評估AI技術應用的有效性，訂定AI應用的發展議題，解決企業不知能否導入AI、不知如何有效找出AI應用發展的窘境。

最後將資料登載於平台上，並由學界取得資料後研發演算法和模型，提供有效的解決方案，再經平台媒合，期望解決產業問題。



目前已有200家業者參與這個平台，其中台灣大車隊進行載客熱點預測。它是經由分析計程車乘客的歷史時間與地點資料，來預測未來特定時間和地點的乘車需求。

台灣大車隊提供了2016年2月1日到2017年1月31日，北市內湖區約411萬餘筆資料，經由AIdea團隊規劃清理成25個地理區塊資料，來預測特定區塊在某一段時間中，各時段乘車需求。



工研院表示，藉由參與這個平台尋求合宜的預測模型，妥善運用模型有效媒合司機與乘客、增加載客率、減少空車、降低等車時間和廢氣排放，做為智慧城市的重要參考。



此外， AI醫療應用將是我國發展AI應用的重點之一。台北醫學大學也參與平台，進行「國人就醫的共病案例數預測」。這項計畫是指同一病患在同一年度內同時發生過的疾病視為「共病」；議題的資料是國人過去三年，登錄在全民健保資料庫的疾病就診紀錄，經台北醫學大學進一步彙整後計算「共病」的統計資料。

圖片來源:aidea官方網站

台北醫學大學希望利用資料科學來探索共病關聯的掌握程度，因此提供健保統計數據，來預測特定性別、特定年齡層的共病案例數，例如在女性40~49歲擁有心臟病與高血壓共病的人數等，希望藉此針對相關年齡性別的人口，進行疾病追蹤與提高預防，落實預防重於治療，精進醫療產業的發展。



人工智慧共創平台AIdea期望成為國內最專業的AI協作平台，也歡迎各界多加利用此平台，舉辦AI競賽、參與AI議題解題、提供產業資料尋求AI應用解決方案等。

教育部是本平台第一個合作夥伴，在本平台正式啟用之際，教育部也宣布將於9月利用此平台舉辦全國大專院校人工智慧競賽。

工研院昨(22)日除宣布人工智慧共創平台AIdea啟用外，也同步舉辦高峰論壇，行政院科技會報辦公室、經濟部技術處、教育部資科司、台灣雲端物聯網產業協會、中華民國資訊軟體協會、TEEMA電電公會、人工智慧學校、影像處理與圖形識別學會、人工智慧學會等皆派員到場參與。

高峰論壇上也分享國內外AI產業趨勢，以及台中市政府、中央大學、華新麗華等各領域的AI應用需求與經驗。

【關於人工智慧共創平台AIdea】相關網址可參考：https://aidea-web.tw/

工研院22日舉辦人工智慧平台Aldea啟用儀式暨高峰論壇，由工研院協理余孝先(右4)主持，軟協AI促進會會長張榮貴(左1)、台灣區電機電子工業同業公會副理事長李詩欽(左2)、台灣雲端物聯網產業協會副理事長劉瑞隆(左3)、工研院產科國際所所長蘇孟宗(左4)、教育部資科司副司長劉文惠(左5)、行政院科技會報執秘蔡志宏(左6)、經濟部技術處副處長林德生(右5)、人工智慧學會理事長許輝煌(右3)、人工智慧學校孔祥重校長(右2)、影像處理與圖型識別學會秘書長胡敏君(右1)等，產官學研各界代表應邀出席。