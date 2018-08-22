《亞運》8月22日精彩回顧 女子散打52公斤量級 陳暐婷摘銅

(台灣英文新聞/梁瑜倩 雅加達採訪報導) 2018雅加達亞運，台灣已累計3金3銀8銅，目前在獎牌榜上暫居第九。

散打：女子52公斤量級好手陳暐婷在今日銅牌戰中成功拿下銅牌。陳暐婷在過去並非練習散打，而是拳擊手。她在2017年台北世大運中也拿下銅牌。

跆拳道：男子63公斤量級選手何嘉欣今日在準決賽不敵中國好手趙帥，拿下銅牌。趙帥是2016年里約奧運男子58公斤級金牌得主，也是中國首位拿下金牌的跆拳道選手。何嘉欣在賽後受訪時表示，自己在今日的比賽中在面對自己落後時有點操之過急，讓對方乘勝追擊。不過他也坦言，這次與奧運金牌交手，自己收獲滿滿。

排球：男子排球在今日對戰尼泊爾以直落三拿下勝利。

羽球：今日亞運羽球個人單打籤表今出爐，「世界球后」戴資穎首輪輪空，預計在8強戰中與中國好手何冰嬌碰頭。若拿下勝利，那麼在4強中則有機會再與泰國女將伊瑟儂再度交手。戴資穎與伊瑟儂交手22次，戴資穎以10勝12敗略居下風。。

而男單部分，昨日擊敗中國好手石宇奇的台灣一哥周天成在首輪輪空。他將在32強賽中碰上越南范高強。而王子維首戰將和越南老將阮晉明交手。

籃球：在籃球三對三項目中，男子組首戰以19：15擊敗蒙古，在第二戰則是以18：20不敵韓國，分組排名第二。而女子組首戰以19：8力挫尼泊爾，在第二戰卻以10：14不敵日本，在分組也排名第二。

保齡球：由周佳溱與蔡昕宜、潘育分組成的保齡球代表隊在今日的女子3人賽中成功奪得銀牌。

體操：男子體操隊在今日亞運體操男子團隊決賽中最終以240.3分寫下亞運隊史男團最佳紀錄，不過無緣頒獎台，摘下隊史最佳成績第四名。

游泳：在男子400公尺自由式接力決賽中，由林建良、王郁濂、安廷耀以及黃硯歆組成的接力隊游出3分19秒02，無緣頒獎台但全國紀錄也在今日再次推進0.67秒。日本接力隊在今日以3分12秒68改寫大會紀錄，擠下去年衛冕軍中國。新加坡則以3分17秒22鍍銅。

網球：詹家姐妹花詹詠然、詹皓晴在今日女雙16強賽中以6比3、6比1擊敗泰國，成功晉級8強。莊吉生也成功拿下男單8強賽門票。

台灣網球小將梁恩碩今日也在女單賽事中以6比2、6比0爆冷擊敗香港女將張玲拿下4強賽門票。不過，楊宗樺在男單賽事中6比2、0比6、3比6遭南韓選手權順宇成功逆轉，無緣8強。楊宗樺與謝政鵬的男雙組合也在今日以3比6、7比5、1比10不敵印度，未能晉級。