供品居然是寶可夢？！  樹林鎮南宮中元普渡創意十足

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）農曆7月是民間佈施好兄弟的月份，各大廟宇皆舉辦中元普渡及放水燈等祭祀儀式，並祈求民眾平安，樹林鎮南宮結合潮流，除了豐富供品外，更用麵粉捏成108隻寶可夢遊戲精靈及迪士尼卡通造型，手藝栩栩如生，讓民眾嘖嘖稱奇。

新北市今年共有233間宮廟提供中元贊普，並舉辦超渡法會招待各方好兄弟。農曆七月普渡醮場擺出的供品，除有豐富食物外，樹林鎮南宮本次更準備了用麵粉捏塑的各種鳥獸牲雕、蔬果雕等，還特別準備了108隻遊戲精靈及迪士尼卡通的造型看牲，精雕細琢的手藝栩栩如生，讓好兄弟也可以在一年一度的普渡活動跟上時代潮流。

鎮南宮總幹事彭員華表示，每天固定時段就會有近百人突然湧入廟前廣場，一問之下才知道廟前就是寶可夢的道場，所以廟方今年特別結合潮流，將寶可夢遊戲裡的呆呆獸、卡比獸，迪士尼的米奇、唐老鴨等，全部手捏製成看牲，增添宗教民俗活動樂趣。

至於普渡時民眾自備的拜拜用的供品或白米，包含油、鹽、麵條、罐頭、餅乾等民生物資，響應新北市「實物銀行」的理念，都會轉贈給低收入戶、育幼院、弱勢機構及家庭。2017年的中元普渡粗估送出了白米10萬斤，透過每年的中元普渡讓大家的愛心綿延下去。

用麵粉捏成108隻寶可夢遊戲精靈及迪士尼卡通造型（圖片來源：新北市政府）