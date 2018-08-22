亞洲信用報機構齊聚台北共商信用產業未來發展新方向

金融監督管理委員會顧主任委員立雄(23)日參加第二屆「 亞洲信用報告機構溝通平台(Asia Credit Reporting Network, 簡稱ACRN)大會」， 並致詞恭賀我國聯徵中心成功爭取到主辦ACRN大會， 透過ACRN平台讓亞洲各國信用報告機構首長和主管機關代表齊聚 台北共商信用產業未來發展新方向。 信用報告機構專門從事金融機構間信用資料交換業務， 是金融機構發展授信業務的支柱， 在現代市場經濟條件下扮演著十分重要的角色。 而ACRN係由性質(公營、非營利性、該國唯一) 相近之亞洲各信用報告機構，包含韓國Korea Kredit Information Services (KCIS)、日本Credit Information Center (CIC)、泰國National Credit Bureau (NCB)、越南Credit Information Center (CIC)、尼泊爾Credit Information Bureau (CIB)及我國聯徵中心共六家信用報告機構所組成， 並以增進公共利益、金融穩定、以及普惠金融為目標， 進行交流與合作，有別於歐美商業利益為主的信用產業協會。 第一屆ACRN大會於2017年12月13日在韓國首爾召開並由 前述六家機構簽署合作協議備忘錄(MOU)， 聯徵中心於會中爭取主辦第二屆ACRN大會在我國舉行。

第二屆ACRN大會在台北君品酒店開始舉行並於本日展開為期1. 5日的會議。本次會議外國貴賓部分，有來自南韓、日本、泰國、 越南、馬來西亞、新加坡、印尼、柬埔寨、 汶萊等信用報告機構的首長與其主管機關， 共9國12個單位代表來台與會(詳附件一)。國內部分， 除金管會主委外，銀行公會呂桔誠理事長、 馬來西亞友誼及貿易中心處長Anwar Udzir先生和汶萊貿易旅遊代表處代表Ainatol Zahayu Mohammad女士， 及於南向政策各國設有分行駐點之我國金融機構長官貴賓都蒞臨指導 。

本日上午由銀行局邱局長淑貞以金融信用發展及監理政策為題揭開序 幕，接續由國內學者專家、聯徵中心及玉山銀行， 分別就我國金融監理沙盒對金融業發展之影響、 信用報告機構之公益性發展成功案例， 以及AI與Fintech於銀行業風險管理之運用實務等議題， 發表專題演說， 讓亞洲貴賓認識我國金融信用環境及金融新創發展策略。 下午專題部分， 則安排ACRN成員國代表就最新徵信技能和信用評等應用以協助中 小企業取得融資、強化當事人信用服務等議題進行演講， 並安排ACRN新與會國代表分享其國家信用報告體系架構， 以協助我國金融與會者瞭解東南亞金融信用市場脈動， 供作為拓展海外市場的先期規劃評估作業的參考。

8月24日上午為ACRN成員內部會議。 另由於本次與會的信用報告機構均為公營、非營利性、或該國唯一， 具備與政府政策緊密合作的特殊公共性質，且包含泰國、馬來西亞、 汶萊等主管機關亦派員參加， 為使亞洲與會貴賓瞭解我國政府對金融信用市場的管理策略與政策， 當日下午將安排亞洲貴賓拜會金管會， 與我國金融主管機關的交流與互動，強化國際金融監理合作； 最後將安排參訪中國信託金融園區，除園區設施之導覽之外， 並實際瞭解中國信託商業銀行如何大量應用聯徵中心完整且即時之信 用資訊，結合最新金融創新技術， 強化信用風險管理並提升審查效率與效能。

聯徵中心係基於其歷經四十餘年的發展， 獲世界銀行滿分評比之肯定， 對於刻正處於信用報告體系初始發展階段之若干東南亞國家， 應有足資參考之處，進而提供務實的交流與合作機會， 並秉承主管機關擴大國際交流、 加強台灣於亞洲金融市場能見度之指示， 繼2012年與ACCIS、CDIA共同於台北舉辦「 世界消費者信用報告會議(World Consumer Credit ReportingConference，WCCRC)」 及2015年舉辦「 聯徵中心40週年慶祝大會暨亞洲信用報告機構研討會」之後， 再次舉辦之信用報告機構國際會議， 會議活動內容除與我國政府刻正積極推動之「新南向」 政策相互呼應，期以ACRN大會之交流平台， 進而擴及至促進金融監理機關與金融機構與新南向國家的跨國合作機 會，另對於鞏固與提升聯徵中心於信用報告業之國際地位， 加強與亞洲地區重要信用報告機構的交流， 以及相關業務之規劃與推動，有實質之助益。