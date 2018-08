(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)日本長期打著「海科研」的名目到各地海域獵捕鯨魚,繼日前前往南極海域獵殺上百隻鯨魚之後,這次又從西北太平洋獵捕到177頭鯨魚,日本當局表示,會把所有的研究資料上呈國際捕鯨委員會。

綜合外媒報導,日本政府預計在今(2018)年9月巴西國際捕鯨委員會(International Whaling Commission)會議中,尋求恢復商業捕鯨。

對於此次前往太平洋進行海科研計畫,日本水產廳表示,自5月17日起實施2018年度西北太平洋近海科研捕鯨已經結束。這次捕獲的177頭鯨魚,分別是134頭塞鯨(Sei Whale)和43頭小鬚鯨(Minke Whale)。這項海科研所獲得的資料與沿岸調查有助於改善保育與資源管理鯨豚類的知識,相關資料將會上呈國際捕鯨委員會。

這次遭到獵捕的134頭塞鯨,學名Balaenoptera borealis,是國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)列為受威脅瀕危物種。