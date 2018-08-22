路透：中美貿易戰課中高關稅　台灣經濟受牽連深

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）路透社專欄作家Christopher Beddor今（22）日撰文指出，美中貿易戰愈演愈烈，雙方相繼祭出報復性高額關稅，但兩者相爭結果，可能對台灣經濟成長造成嚴重傷害。

Beddor表示，台灣今年第2季經濟較去年同期成長3.3%，同時也是連續第4個季度超過3%。總統蔡英文自上任以來已修改勞基法，並推出基礎建設計畫提振經濟成長。然而，儘管蔡英文致力於多方面經濟發展，但根據數據統計，其他領域，特別是投資方面，台灣仍處於困境，另外去年下半年，貿易更佔台灣整體經濟成長的一半。

他指出台灣可能成為這場中美貿易戰無辜受害者的原因，在於台灣有許多代工廠位於中國，二國供應鏈關係緊密，特別是消費類電子產品。據摩根士丹利預估，一旦美中貿易戰升級，將可能使台灣的附加價值毛額（GVA）重挫1.27%，不會與中國所削減1.5%的衝擊差太多。

日前南韓韓國國際貿易協會（KITA）近日一份研究報告也指出，若美國與中國貿易戰持續延燒，台灣將成為美、中以外受創最嚴重的經濟體，南韓受衝擊的程度居次。

報告顯示，若美中相互對500億美元的進口產品課徵25%關稅一年，台灣GDP將因此減少0.025%，南韓GDP則預料將減少0.018%、約2億3,649萬美元。