無懼中國打壓 政院持續評估加入CPTPP

（中央社記者呂欣憓台北22日電）行政院秘書長卓榮泰今天表示，政府不會因為中國的打壓，而絲毫減損加入世界組織的決心，行政院已指示相關部會就加入新一輪的CPTPP進行影響評估，並進一步加強與產業的溝通。

民主進步黨下午舉行中執會，會後由民進黨發言人蔡適應轉述卓榮泰在會中的報告。卓榮泰表示，雖然中國持續在國際上打壓台灣，但政府在總統蔡英文的領導下，以穩定的腳步，持續深化和拓展與美國、東南亞的實質關係。

卓榮泰說，此次蔡總統出訪獲得的成果就是最好的證明，政府不會因為中國的打壓而絲毫減損加入世界組織的決心。

卓榮泰報告指出，行政院長賴清德17日已聽取各部會推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）的準備工作。

卓榮泰說，這項會議的源由是今年3月CPTPP簽署後，行政院便要求相關部會開始評估加入新一輪CPTPP對台灣的影響，並指示相關部會應搭配影響評估，進一步加強和產業及民眾的溝通，讓各界了解政府要推動加入CPTPP所提的輔導措施跟機制。（編輯：蘇龍麒）1070822