暖心！南印度百年暴雨釀洪災  災民互相幫助度難關

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）印度南方大邦喀拉拉（Kerala）遭遇百年來最嚴重暴雨襲擊，水量豐沛的強降雨造成使該邦經濟民生陷入停滯。截止目前為止，洪水共造成420人死亡，超過100萬人湧入邦內3千多個避難中心，基礎建設及經濟損失施難以估計，與此同時，災民打破彼此政治分歧與階級，在洪災中相互救濟，成為這百年不遇的洪災中另一道令人動容的風景。

根據《印度快報》報導，幾位在洪水中倖存的男子表示，當時因為豪雨導致電力中斷，在沒有電視廣播或政府通知的情況下，他們僅僅依靠水位上升的速度及地理位置，來計算危險發生的時機。男人們首先安排老人、婦女、兒童離開危險區域，其次才是男人。災民在洶湧的洪水中，坐上一艘艘搖搖欲墜的漁船或獨木舟中逃難，村莊裡的寺廟、教堂及清真寺成為逃離洪水後的臨時安置點。

在當地馬佳里（Manjali）有一座橋，橋的兩邊分別住著印度教及穆斯林教徒，平時互不往來，但當洪水來臨時，雙方超越宗教界限互相幫助，在某種程度上，這條橋成為和平與社區和諧的橋樑。

一則分享在推特上的影片，也顯示在災難中喀拉拉邦人互相幫助的場景。當官方協助災民撤離時，許多老人及女性無力爬上救難艇，一位漁夫自告奮勇地跪在水裡，讓災民踩著他的背，登上救難艇，此一暖心舉動讓許多網友感動萬分。

南印度大邦喀拉拉（Kerala）今年6月的雨季遭遇百年來最嚴重暴雨襲擊，前所未有的強降雨造成的洪水使該省經濟陷入停滯，綜合印度媒體報導，截止8月22日止，洪水已造成約420人死亡，108萬人湧入避難中心，而持續不斷的降雨造成大規模山崩，迫使人們撤離家園並尋找庇護所。

影片轉載自Twitter