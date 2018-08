暖心！南印度百年暴雨釀洪災  災民互相幫助度難關

(台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導)印度南方大邦喀拉拉(Kerala)遭遇百年來最嚴重暴雨襲擊,水量豐沛的強降雨造成使該邦經濟民生陷入停滯。截止目前為止,洪水共造成420人死亡,超過100萬人湧入邦內3千多個避難中心,基礎建設及經濟損失施難以估計,與此同時,災民打破彼此政治分歧與階級,在洪災中相互救濟,成為這百年不遇的洪災中另一道令人動容的風景。

根據《印度快報》報導,幾位在洪水中倖存的男子表示,當時因為豪雨導致電力中斷,在沒有電視廣播或政府通知的情況下,他們僅僅依靠水位上升的速度及地理位置,來計算危險發生的時機。男人們首先安排老人、婦女、兒童離開危險區域,其次才是男人。災民在洶湧的洪水中,坐上一艘艘搖搖欲墜的漁船或獨木舟中逃難,村莊裡的寺廟、教堂及清真寺成為逃離洪水後的臨時安置點。

在當地馬佳里(Manjali)有一座橋,橋的兩邊分別住著印度教及穆斯林教徒,平時互不往來,但當洪水來臨時,雙方超越宗教界限互相幫助,在某種程度上,這條橋成為和平與社區和諧的橋樑。

一則分享在推特上的影片,也顯示在災難中喀拉拉邦人互相幫助的場景。當官方協助災民撤離時,許多老人及女性無力爬上救難艇,一位漁夫自告奮勇地跪在水裡,讓災民踩著他的背,登上救難艇,此一暖心舉動讓許多網友感動萬分。

南印度大邦喀拉拉(Kerala)今年6月的雨季遭遇百年來最嚴重暴雨襲擊,前所未有的強降雨造成的洪水使該省經濟陷入停滯,綜合印度媒體報導,截止8月22日止,洪水已造成約420人死亡,108萬人湧入避難中心,而持續不斷的降雨造成大規模山崩,迫使人們撤離家園並尋找庇護所。

影片轉載自Twitter

A scene from #Thrissur in #Kerala. As some of those who were rescued found it difficult to climb onto a boat, a fisherman voluntarily kneeled down, so that they could use his back as a step. #Humanity #KeralaFlood #KeralaFloodRelief #KeralaFloods pic.twitter.com/PWZiEB9JNX