(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)駐日美軍通報日本政府，將於10月在東京福生市橫田基地，部署5架魚鷹式傾轉旋翼機，引起注意。

《NHK》報導，日本政府在22日，截獲美方通知，於10月在橫田基地，部署5架魚鷹式傾轉旋翼機。若成真，將是日本本土基地第一次部署魚鷹式傾轉旋翼機。目前該款飛機只有在沖繩美軍基地部署。

對於部屬理由，日本防衛省以軍事機密為由拒絕透露，但表示可以提升美軍特殊作戰部隊移動速度，加強嚇阻力。

東京福生市橫田基地位置圖（翻攝自GoogleMap）

其實，魚鷹式傾轉旋翼機，已經開始出現在東京附近上空。《每日新聞》回顧，今年4月5日，5架魚鷹式傾轉旋翼機，以在日本附近訓練為由，飛到橫田基地，之後防衛省官員確認，5架飛機起飛離去。6月還有發生，2架預計自橫田基地飛往沖繩美軍嘉手納基地的魚鷹式傾轉旋翼機，在鹿兒島縣奄美市奄美機場，緊急降落的事故。

根據《朝日新聞》介紹，魚鷹式傾轉旋翼機的功能，主要是遂行是潛入敵營奪回人質等特殊任務的人員搬運，因此以特別擅長夜晚飛行和低空飛行。不過，《朝日新聞》介紹，由於該款飛機時常引起事故，且噪音擾人，因此當地民衆有些許擔心。

駐日美軍：10月在東京橫田基地部署魚鷹機

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