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第6屆臺芬經濟合作會議  聚焦5G與物聯網應用

會議聚焦2大議題：數位創新、永續能源

By  台灣英文新聞
2018/08/22 15:52
本（107）年8月21日第6屆臺芬經濟合作會議（左起）芬蘭商務辦事處代表Mr. Jari Seilonen，芬蘭企業團團長Mr. Kari

本（107）年8月21日第6屆臺芬經濟合作會議（左起）芬蘭商務辦事處代表Mr. Jari Seilonen，芬蘭企業團團長Mr. Kari

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）中華民國國際經濟合作協會（國經協會）21日在台北國際會議中心101C會議室舉行「第6屆臺芬(蘭)經濟合作會議」，邀集台芬雙方聚焦「5G與物聯網應用」、「教育科技」與「能源」等議題，進行演講及座談。​

臺芬經濟合作會議至今已舉辦6屆，深獲雙方政府與企業之高度支持。本屆會議特以數位創新與永續能源為主軸，協助雙方業者探求合作商機，而今年台芬雙方約130位業界代表出席本次會議。

邁向5G時代的物聯網應用

中華電信公司與諾基亞公司(Nokia)就此議題，一同探討通訊技術提升所帶動的「商業模式及數位生活」，期盼推動產業變革。

臺芬教育交流

芬蘭國家教育署官員以「芬蘭教育成功的秘密」為主題，分享教育制度改革、實務經驗；資策會數位教育研究所蔡義昌則以「台灣實驗教育之未來想像與實務」為題與芬蘭代表進行交流。

星光教育集團則是與芬蘭教育部合作，在台中策劃IB國際文憑認證課程、成立國際實驗小學，與芬蘭頂尖小學結盟，培訓師資、規劃課程語及新教學模式。

能源產業

芬蘭業者希望與台灣企業合作，研究再生能源、智慧電廠解決方案、廢棄物回收技術...等，期盼充分發揮資源使用效率。

此次芬蘭訪問團成員包含Nokia諾基亞公司、芬蘭坦佩雷應用科技大學、坦佩雷大學、芬蘭國家教育署、芬蘭創意教育理事會，以及芬蘭知名通訊、教育與能源廠商業者。會後也安排台芬廠商交流，增加雙方產業合作商機，以促成更多投資與貿易機會。
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