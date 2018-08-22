第6屆臺芬經濟合作會議  聚焦5G與物聯網應用

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）中華民國國際經濟合作協會（國經協會）2 1日在台北國際會議中心101C會議室舉行「第6屆臺芬(蘭)經 濟合作會議」， 邀集台芬雙方聚焦「5G與物聯網應用 」、「教育科技」與「能源」等議題，進行演講及座談。​

臺芬經濟合作會議至今已舉辦6屆， 深獲雙方政府與企業之高度支持。 本屆會議特以數位創新與永續能源為主軸， 協助雙方業者探求合作商機，而今年台芬雙方約1 30位業界代表出席本次會議。

邁向5G時代的 物聯網應用

中華電信公司與諾基亞公司(Nokia)就此議題，一同探討通訊技術提升所帶動的「商業模式及數位生活」，期盼推動產業變革。

臺芬教育交流

芬蘭國家教育署官員以「 芬蘭教育成功的秘密」為主題，分享教育制度改革、實務經驗；資策會數位教育研究所蔡義昌則以「 台灣實驗教育之未來想像與實務」為題與芬蘭代表進行交流。

星光教育集團則是與芬蘭教育部合作，在台中策劃IB國際文憑認證 課程、成立國際實驗小學，與芬蘭頂尖小學結盟，培訓師資、規劃課程語及新教學模式。

能源產業

芬蘭業者希望與台灣企業合作，研究再生能源、智慧電廠解決方案、廢棄物回收技術...等，期盼充分發揮資源使用效率。

此次芬蘭訪問團成員包含Nokia諾基亞公司、 芬蘭坦佩雷應用科技大學、坦佩雷大學、芬蘭國家教育署、 芬蘭創意教育理事會，以及芬蘭知名通訊、 教育與能源廠商業者。會後也安排台芬廠商交流， 增加雙方產業合作商機，以促成更多投資與貿易機會。