財產來源不明　馬英九愛將林益世判刑2年定讞

（中央社記者蕭博文台北22日電）前行政院秘書長林益世被控貪污等案，二審遭判刑13年6月。最高法院今天將違背職務收受賄賂部分發回更審，財產來源不明罪判刑2年定讞。



以下為全案偵審大事紀：



--民國101年6月27日，壹週刊報導，林益世在立委、行政院祕書長任內向地勇選礦公司負責人陳啟祥收賄新台幣6300萬元，並以「3、3、23」方式索賄8300萬元未遂。特偵組隨即剪報分案。



--101年6月28日，林益世在行政院開記者會否認收賄，並到士林地檢署控告陳啟祥和壹週刊涉嫌加重誹謗。特偵組發傳票給陳啟祥，要求到庭作證。



--101年6月29日，林益世請辭行政院秘書長，在電視政論節目喊話，要求陳啟祥「有證據快拿出來，讓我一刀斃命」。特偵組深夜拘提陳啟祥。



--101年6月30日，陳啟祥接受偵訊並轉列污點證人，同時提交電話通聯及2片錄音光碟給特偵組。



--101年7月2日，特偵組以林益世涉犯貪污重罪，且有滅證之虞，向台北地院聲押禁見獲准，林益世隔天被移送羈押於台北看守所。



--101年7月4日，林母沈若蘭主動到案，交付特偵組濕鈔1800萬元，檢方諭令她200萬元交保。



--101年7月5日，林妻彭愛佳帶檢察官到銀行查扣另一保管箱，檢方諭令她100萬元交保。高雄地檢署再搜林益世高雄住處，查扣金爐及美鈔灰燼送刑事局化驗。



--101年10月25日，特偵組依貪污等罪嫌，起訴林益世、彭愛佳、沈若蘭、林益世舅舅沈煥章、沈煥瑤。全案移審台北地院，法官裁定林益世以5000萬元交保，限制住居、限制出境。



--102年3月29日，雄檢偵結陳啟祥和女友程彩梅行賄案，予以兩人緩起訴處分，分別應繳給公益團體200萬元、50萬元處分金。



--102年4月30日，台北地方法院依公務員利用職務恐嚇得利罪、財產來源不明罪，判處林益世7年4月徒刑，褫奪公權5年，併科罰金1580萬元。沈若蘭、彭愛佳、沈煥章、沈煥瑤均無罪。



--102年5月21日，特偵組及台北地檢署對林益世等5名被告提起上訴，駁斥「台灣不能成為民意代表藉選民服務，圖謀私利的天堂」。



--102年7月18日，台灣高等法院首次開庭，林益世連說5次「我沒有貪污」，彭愛佳及沈若蘭等4人均不認罪。



--105年2月26日，台灣高等法院改依違背職務收賄等罪，判林益世13年6月徒刑。



--107年8月22日，案經上訴，最高法院將違背職務收受賄賂部分發回更審，財產來源不明罪判刑2年定讞。

