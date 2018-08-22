蔡英文：中國打壓台灣不會停止 企圖影響選舉

（中央社記者呂欣憓台北22日電）中華民國和薩爾瓦多斷交後，總統蔡英文今表示，接下來到選舉前，中國對台灣打壓手段不會停止，企圖影響台灣政局和選舉結果；身為執政黨，她會責無旁貸守住中華民國台灣底線。

民主進步黨今天下午舉行中執會，邀請澎湖縣長陳光復政績報告，兼任民進黨主席的總統蔡英文聽完報告後針對薩爾瓦多斷交事情發表看法。

蔡英文說，近來有關脅迫航空公司改名、東亞青運主辦權被剝奪、85度C事件，薩爾瓦多斷交等事件，大家要做好心理準備，接下來尤其在選舉前，中國對台灣打壓手段不會停止。

蔡英文說，中國打壓台灣目的是企圖影響台灣人的民心士氣，更進一步影響國內政局和選舉結果，執政團隊會審慎因應各種情勢變化，既然台灣人選擇堅守主權和民主價值路線，政府就要勇敢面對挑戰。

蔡英文說，就如同她昨天說的，現在兩岸關係是區域政治的一環，中國藉由打壓台灣競逐區域影響力，這和國內主要政黨主張是什麼沒有關係，中國對台灣主權立場的要求已經超過台灣主要政黨底線，「中華民國台灣是這個社會最大公約數，必須守住底線，身為執政黨，我們更是責無旁貸。」

蔡英文說，大家必須理解，對岸打壓力道之所以越來越強，第一是因為台灣和主要國家實質關係有長足進展，這是中國不樂見的；第二，因為民進黨執政後堅守主權立場，就像她在美國公開講話引述美國前總統雷根講話，任何事都可以談，除了自由和未來不能被妥協。

蔡英文說，大家必須有信念，越是嚴峻考驗越不要感到挫折，更加堅信是走在正確道路上，更努力爭取人民支持民進黨改革路線，支持民進黨壯大台灣經濟和國防整體施政，更要支持執政團隊對國家主權和民主價值的堅持立場。

蔡英文最後表示，台灣沒辦法控制對岸的行為，但只要國人團結堅守民主價值和制度，一定可以掌握自己命運。（編輯：張良知）1070822