集300名鳥友之力　追蹤全台灣繁殖鳥類族群趨勢

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣腹地不大卻擁有豐富的生物多樣性，為了暸解我國有多少種繁殖鳥類，每年的3-6月，各地的鳥友都會進行全台大調查以掌握各種鳥類族群數的現況。

「台灣繁殖鳥類大調查」範圍遍及台灣全島和金門、蘭嶼等離島，海拔分布從0公尺到將近4,000公尺的玉山主峰。活動目標是期望透過全民參與，以固定的時節、地點及方法記錄台灣繁殖鳥類的現況，並逐年累積長期資料。

農委會今(22)日表示，特有生物研究保育中心自2009年開始，於每年的3-6月台灣鳥類的主要繁殖季節展開「台灣繁殖鳥類大調查(Breeding Bird Survey)」，號召全台各地鳥友在各自認養的樣區中進行看鳥和數鳥的任務。

▲粉紅鸚嘴（照片來源：農委會提供／彭國棟攝）

這項工作至2018年已經完成第10年的調查，累積近50萬筆的鳥類調查資料，而透過這些資訊目前可以掌握100多種常見繁殖鳥類的族群趨勢變動情形，占台灣繁殖鳥類種數近一半。鳥種族群明顯上升或下降的狀況則可視為台灣生態環境變化的警訊。

「台灣繁殖鳥類大調查（BBS Taiwan）」為全民完成的公民科學活動，資料經過匯集與檢核後，開放於環保署「環境資源資料開放平台」、「台灣生物多樣性資訊機構之入口網（TaiBIF）」、「eBird Taiwan賞鳥資料庫」等，不僅可供各界人士參考運用，也成為全球皆可共享的鳥類資訊。

▲粉紅鸚嘴育雛 （照片來源：農委會提供／王健得攝）