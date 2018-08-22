富到流油「瘋狂亞洲富豪」引發亞洲矛盾情結

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）標榜繼「喜福會」後難得主角皆為亞裔演員的好萊塢浪漫喜劇「瘋狂亞洲富豪」，上映以來美國好評不斷，然而，這齣以新加坡為主要背景的電影，卻在亞洲引發兩極反應。

改編自關凱文（Kevin Kwan）同名暢銷小說的「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians），是由華裔美國導演朱浩偉（Jon M. Chu）執導。劇情講述一名華裔女子瑞秋隨著男友尼克回新加坡造訪其家人，才發現男友竟屬當地富豪家族，而後引發一連串價值觀衝擊。Huffpost報導，故事情節讓朱浩偉產生共鳴，在舊金山灣區長大的他，9歲時初次造訪台灣，心情相當複雜，美國讓他覺得格格不入，但在亞洲也無法獲得歸屬感。

《美聯社》報導，支持本片的人，讚揚這是20年來首部清一色亞裔演員的美國電影，破除了好萊塢對亞洲角色設定的刻板印象。批評者則稱，該片未能忠實呈現新加坡的族群多元性。

新加坡人口雖以華人為主，但也有1/4是馬來人、印度人，以及歐亞族（Eurasians），更有來自孟加拉、菲律賓等亞洲國家的移工。新加坡記者Nicholas Yong直言，「片中的印度人與馬來人都是僕役角色。」

此片呈現了新加坡繁華似錦的一面，誠然有助提振觀光，卻非星國的全貌。「本片不應只凸顯新加坡奢靡富裕的一面，而應展現我們引以為傲的多元文化。」新加坡旅遊局發言人Lynette Pang說道。

一如世界各國，過著奢靡生活的金字塔頂端族群，僅佔新加坡一小部分人口。

香港《南華早報》評論家Alex Lo認為，撇開娛樂性不談，本片目的似乎只為了美化亞洲的超級富豪，「但身為普羅大眾的我們，是該被這目不暇給的紙醉金迷撩撥、眩惑，還是該對這種種炫富描繪感到厭惡呢？」