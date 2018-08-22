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NASA：月球兩極疑似有水冰

水資源對於人類的發展一直扮演著不可或缺的角色

By 林靜怡,台灣英文新聞－編輯
2018/08/22 14:28

照片來源：pixabay

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）從尼爾·奧爾登·阿姆斯壯(Neil Alden Armstrong)首次在月球漫步開始，他的第一步開啟了人類與宇宙間的橋樑，然而宇宙探索仍需一個好的補給站，而地球鄰居，月球無非是最佳選擇。水資源對於人類的發展一直扮演著不可或缺的角色，然而多年來月球有沒有水一直都是個謎。

綜合外電報導，由美國夏威夷大學地球物理與行星研究所研究員李帥（Shuai Li）所率領的研究團隊，利用美國太空總署(NASA)搭載在「月船1號」(Chandrayaan-1)的月球礦物成像儀（Moon Mineralogy Mapper，M3），於2008年發射到月球進行極地探測。

20日該團隊將月球兩極地區最黑暗、最寒冷的隕石坑中，疑似查找到的資源「水冰」（water ice），這項研究成果發表於《美國國家科學院院刊》上。李帥向法新社表示，首次科學家有較確切的證據證明月球表面有水冰的存在。

他還說，這個水是否可供人類使用，唯有送機器人到現場採集相關樣本才可知。對於此事，NASA已有計畫再送太空人上月球，若真是如此這將會是繼1972年12月以後，再次有人類造訪月球。

▲月球礦物成像儀利用由表面反射的電磁波來判斷材質。上圖有淺藍色的點，就是發現水冰的地方，左圖（南極）的淺藍色的點比右圖（北極）的分佈要多且廣，估計存量應更多。(照片轉載自NASA官網)
美國太空總署
月球

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