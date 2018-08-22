嗎哪廚房：點亮新住民希望的一盞燈

（台灣英文新聞 文化組/綜合報導）來到位於花蓮這間看似不起眼的小店，雖然只有簡單的店面陳設，但是卻充滿了溫馨，三位女性在店內忙進忙出，老闆單薇負責送餐和結帳，來自越南的小春，手裡握著鍋鏟，煮著熟悉的家鄉菜，同時和一旁也來自越南的幫手有說有笑。

沒錯！這裡是嗎哪廚房，一間令附近居民回味無窮的平價越南小吃店。

以「嗎哪」為店名的靈感，來自聖經故事《出埃及記》，當摩西帶領著以色列人離開埃及，途經荒野沒有食物吃，來自上帝的食物從天而降，這些及時的救命食物，便稱為「嗎哪」。

從事社工工作，輔導弱勢女性就業已經10年的老闆單薇，便是秉持著上帝的精神，希望能為新住民點亮一盞燈。單薇表示，在她過去輔導的個案中，常遇到新住民姊妹因語言、文化的隔閡，在職場上遭歧視和差別對待的情形，她於心不忍，決定自己開設一家幫助新住民姊妹的社會企業。

並且，單薇也表示，「嗎哪廚房」的logo設計，黑底代表著《出埃及記》的荒野，如同新住民在台灣遇到的種種困難；而白色的點點則是「嗎哪」，希望「嗎哪廚房」成為新住民姊妹的即時雨，陪伴她們度過最艱困的時光。

花蓮縣目前有約7700名新住民，移民署也會定期舉辦各式新住民活動和比賽，或是開設語言課程和就業輔導，歡迎新住民朋友踴躍報名參加。