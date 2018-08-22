新北新住民體驗課程　春捲美食搭起文化橋樑

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）移民署新北市服務站舉辦越南文化體驗活動，講師特邀請來台居住20年的越南籍新住民曾女香，帶領新住民及配偶一同包春捲並分享個人經歷藉此勉勵大家。

越南國慶日為9月2日，新北市擁有眾多的新住民人口，因此移民署北區事務大隊的新北市服務站特別舉辦新住民家庭教育課程，邀請於台灣居住超過20年的曾女香擔任講師，介紹越南文化以及帶領新住民及配偶一起包春捲，藉由美食搭起台灣新南向之間的橋樑。

台灣與越南之間有許多不同的生活用語以及風俗民情，為了幫助國人更了解越南文化，移民署北區事務大隊新北市服務站特別舉辦越南文化、文物介紹與生春捲製作體驗活動，邀請22位新住民與台籍配偶一起參與。

根據中國時報報導，擔任課程講師越南籍的曾女香分享，來台後一心想為婆家生個孫子，然而身為高齡產婦的她，用盡各種分法卻屢試屢挫，卻始終抱持希望，並於44歲時終於如願以償生了一個可愛女娃。

曾女香表示，期待民眾可以多了解越南文化，也希望藉由分享能夠改變民眾對新住民的刻板印象，因為新住民初到台灣，除了人生地不熟外，更會因語言、文化不同等產生許多生活適應的問題，台籍配偶及婆家的用心理解及陪伴是相當重要的。

移民署新北市服務站主任林振智表示，家庭教育主要希望透過課程讓新住民夫妻相互理解及提升溝通技巧，此次加入越南文化課程，藉此讓台灣配偶更認識越南文化，並透過理解文化差異，協助新住民適應台灣生活。