青少棒小馬聯盟三冠王　蔡英文：世界第一等

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（22）日接見日前赴美國參加小馬聯盟世界青少棒錦標賽皆獲得冠軍的中華少棒、青少棒、青棒代表隊，這是繼25年後，中華代表隊再度在該比賽獲得三冠王的優秀成績。

蔡總統致詞時表示，此次中華少棒、青少棒及青棒代表隊在小馬聯盟三個層級都得到冠軍，真的是「世界第一等」，所有選手經過長時間的苦練，比賽上場時全力以赴，才得以創造出如此出色的成績，用棒球讓世界看到臺灣有多棒。

蔡總統也提及，臺灣青少棒代表隊的選手代表的是臺灣基層的棒球，但絕對有國際級的實力，「未來我們要給他們更多的支持，讓他們出去比賽或是平常訓練的時候都可以有更好的環境。」總統也期盼教育部、體育署、棒球協會等相關單位「繼續把臺灣整個棒球環境的餅做得更大」，讓有心把棒球當做志業的年輕人有更多發光發熱的機會。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒則表示，此次是繼1993年來，臺灣的代表隊在小馬聯盟比賽拿到三冠王，除此之外臺灣的代表隊今年還相繼在BFA U12亞洲少棒錦標賽冠軍賽及LLB次青少棒（Junior League）世界賽奪冠，「這也是一個新的紀錄」。

辜仲諒指出，臺灣現在的外交處境非常辛苦，可是透過棒球，臺灣在國際舞臺上發光，「我們讓全世界看到我們，我們什麼都不用講，我們用行動表現。」辜仲諒也期派更多政府機構或民間企業加入推廣棒球的行列，讓「臺灣的棒球能飛得更遠、走得更遠。」

接著少棒、青少棒與青棒代表隊的成員各自分享參與小馬聯盟比賽並奪冠的感想。青棒代表隊江坤宇表示，從比賽開始的時候，大家的目標就一致，都是想要拿到世界冠軍，把冠軍帶回臺灣，「我們教練跟選手，一場一場努力，同心協力，合力完成每一場比賽，也順利打了四場，拿到世界冠軍。」

蔡總統隨後致贈印有「國家因你們而偉大」字樣的毛巾予青少代表隊的選手們，代表隊則致贈總統簽名棒球。

▶︎ 總統蔡英文22日在總統府接見拿下美國小馬聯盟三項冠軍的中華代表隊成員（照片來源：中央社提供）