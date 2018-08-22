馬來西亞新銳建築團隊　台灣當代文化實驗場對談

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣當代文化實驗場於近日正式啟動為期6年的系列藝文活動，開放跨界藝術以實驗建築、科技藝術及數位人文為題創作，其中來自馬來西亞的建築團隊「窩工房 Tetawowe Atelier」將於9月22日與民眾見面。



Twin House（圖片來源：窩工房 Tetawowe Atelier）

位於位於台北市大安區的「台灣當代文化實驗場」（Taiwan Contemporary Culture Lab, 簡稱C-LAB）由文化部承接，前身為空軍總司令部基地，目前委任「財團法人台灣生活美學基金會」團隊規劃營運。

C-LAB以「打造開放創作入駐的藝文空間」為目標，近日啟動長達6年的系列文化活動計畫「台灣當代文化實驗場啟動暨國際論壇─場所‧實驗‧連結」，將朝實驗性建築、科技藝術及數位人文為主題前進，請參考先前關於C-LAB計畫開幕活動報導。

文化部長鄭麗君於近日舉辦的開幕啟動儀式上表示，台灣當代文化實驗場的精神除了「向創作端開放」之外，也將透過跨領域的網絡串聯，提供給創作者「後端資源的無限連結」，尤其是國際的藝文網絡連結。

目前已有13組Creators通過徵選進駐，C-LAB攜手來自法、英、美、澳及馬來西亞等國的「實驗建築計畫」、「科技藝術創新」、「數位人文平臺」多組藝文團隊，推展公共空間、環境採集、街區活化的創作者、建築師及學者，已於C-LAB開辦4場國際講座、7場系列工作坊、6場社區鄰里活動。

其中，來自馬來西亞的建築團隊「窩工房 Tetawowe Atelier」團隊將於9月22日演講，該公司以設計建築、裝置、傢俱為主，將以探究空間與建材組裝之間形成的層次，同時尊重大地的原生姿態和社區多樣態的場域利用為主軸，分享設計觀點與實踐，延伸到社區的互動連結、城市的向度與人體感知的對應，有興趣的朋友可以前往活動頁面查詢。



（圖片來源：窩工房 Tetawowe Atelier）