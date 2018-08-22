涉影響大選   前私人律師認罪：依川普指示犯罪

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國總統川普前私人律師柯恩（ Michael Cohen）21日就就競選財務法等罪名與聯邦檢察官達成認罪協商，並坦承川普指示他付封口費予前花花公子女郎，這是川普首次被正式捲入此案，日後恐難逃司法審判。

《美聯社》報導，51歲的柯恩對逃稅等八項罪名坦承不諱，恐遭判刑4至5年的有期徒刑，宣判日期12月12日。

柯恩在認罪協商中並未明指川普，僅說他與一名參選人合作，意圖影響2016年美國大選。然而，他所供稱的封口費金額與日期，皆與成人女星丹尼爾絲（Stormy Daniels）收到的13萬美金，以及花花公子玩伴女郎凱倫‧麥克道格（Karen McDougal）收到的15萬美金相符。二人指控曾與川普有染，遭川普否認。

無獨有偶，柯恩認罪的同時，川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）也因涉「通俄門」洗錢、逃稅等8項金融罪嫌而獲判有罪。連著兩名親信遭起訴，對川普處境不啻雪上加霜。

美國司法部前檢察官Daniel Petalas表示，「若川普果真試圖影響選舉，將面臨聯邦重罪。」然而，川普或許還不用急著脫罪，美國總統擁有司法豁免權，任內不會遭到起訴。川普律師團信心滿滿，認為特別檢察官穆勒會遵守此一原則。