桃園機場工安意外 3人遭活埋送醫不治

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）桃園市大園區航站北路一處工地，今（21）日下午發生土堆崩落的工安意外，3名遭活埋工人經搶救送醫仍回天乏術，桃園國際機場公司懷疑是施工廠商未依法做好防護，導致意外發生。



桃園國際機場公司晚間發布聲明表示，事故現場是由台灣世曦公司設計監造的桃園機場WC滑行道遷建及雙線化工程，施工的泛亞工程下游廠商天江公司5名工人，下午在機場航站北路工區進行自來水及消防管線主幹改接作業時，下挖堆置的邊坡土石疑因未依工安程序做好防護，致意外崩落。



桃機指出，現場5名工人，其中1人僅受驚嚇、1人受挫傷自行爬出，另有3人部分身體遭土方掩埋，雖然在桃園市消防隊員的緊急救援下，3名受困者陸續被救出均呈現沒有呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治，3名死者分別是：黃男（40歲）、陳男（54歲）、朱男（57）歲；至於意外發生原因，機場公司及相關單位正在調查釐清中。



現場人員說，5名工人當時已經施作完畢，正在整理工具，懷疑是接連幾天的雨勢，造成邊坡土石濕滑鬆動，導致開挖區的側邊坍塌，滑落的土石也砸傷3名工人，桃園機場救護車及桃園市政府消防隊獲報後雖立刻到場支援，無奈仍是回天乏術。