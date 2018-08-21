廢棄香蕉皮搖身一變成面膜 富含多酚兼具保濕與美白

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）廢棄的香蕉果皮居然變成高價值的產品！弘光科技大學民生創新學院院長林麗雲為了提高水果全方位運用價值，從文獻中得知香蕉皮含有多酚及美白效果，因此興起製作保養產品的想法，經過近４個月研發與試驗後，開發出具保濕又能美白香蕉面膜，未來將會在市面上販賣。

林麗雲表示，提高香蕉經濟價值的計畫申請到農糧署補助，著手開發香蕉加工利用，把香蕉的果肉拿來做果乾、餡料，就連剝下來的香蕉皮也沒有浪費，「因為摸起來滑滑的，含有不少的多醣體，加上文獻報導香蕉皮有多酚，是很好的保養品原料，因此，和助理及其團隊開始試著研發面膜。」

院長助理黃柏彰指出，香蕉果皮使用熱萃的方式萃取多醣體、多酚等成分，萃取完成後要先進行細胞毒性測試，看看濃度要調製到多少才不會傷害細胞，然後加入配方調製，再做第二次細胞測試、保濕測試，最後才成功地做成香蕉面膜，研發過程花了近４個月。

林院長強調，「利用廢棄的香蕉皮製作保養品，製作香蕉的加工食品廠不必再擔心產生大量的香蕉皮廢棄物，因為香蕉皮可以萃取做為高附加價值保養品原料。」目前使用熱萃取的方式，一旦香蕉皮氧化變黑，效果便會不好，因此，還在繼績開發更好的技術，嘗試改用冷萃取的方式，比較看看效果如何。另外，還打算開發乳液，未來將移給合作廠商量產。