隱形眼鏡沖馬桶 研究：最終經食物鏈被人類吃下肚

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)配帶軟式隱形眼鏡的你,平常是如何丟棄用畢的隱形眼鏡,隨手沖入馬桶或是水槽呢?美國研究員警告,這看似順手的舉動,當心造成海洋嚴重塑膠微粒污染,並可能經食物鏈被人們吃進肚裡。

外電報導,美國化學會全國年會(National Meeting and Exposition of the American Chemical Society)於週一在波士頓舉行,來自美國亞利桑那州立大學(ASU)的研究人員於會議上表示,隱形眼鏡包裝和鏡片本身造成的塑膠垃圾量之龐大,光是美國境內一年就相當於近4億支牙刷。

ASU研究員Rolf Halden告訴媒體,每年有數十億片隱形眼鏡最後流入美國的污水處理廠,且每年隱形眼鏡造成的垃圾量至少有20公噸。此外,隱形眼鏡包裝盒等產生的聚丙烯廢棄物為1.3萬公噸左右。

美國地區就有約4500萬人配帶隱形眼鏡,每年的隱形眼鏡量至少消耗130億副。ASU研究員Charlie Rolsky表示,調查顯示,有15%到20%的配戴者會將鏡片沖進水槽或馬桶。

研究人員發現這些鏡片流入污水處理廠後,雖然裂成碎片,但卻不會自動分解,這些塑膠微粒廢棄物不是流入海洋,就是變成汙水、汙泥的一部分,汙泥往往被用來當成肥料施肥,然後又被沖刷流入海洋,被小型魚類和浮游生物誤食,進入食物鏈,最後又進了人類肚裡。

研究人員表示,一個看似順手的錯誤習慣,對整個環境有相當大的危害,希望能藉此研究,讓隱形眼鏡製造商有所警示,並鼓勵使用者將鏡片與其他廢棄物妥善丟棄。