隱形眼鏡沖馬桶 研究：最終經食物鏈被人類吃下肚

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）配帶軟式隱形眼鏡的你，平常是如何丟棄用畢的隱形眼鏡，隨手沖入馬桶或是水槽呢？美國研究員警告，這看似順手的舉動，當心造成海洋嚴重塑膠微粒污染，並可能經食物鏈被人們吃進肚裡。

外電報導，美國化學會全國年會（National Meeting and Exposition of the American Chemical Society）於週一在波士頓舉行，來自美國亞利桑那州立大學（ASU）的研究人員於會議上表示，隱形眼鏡包裝和鏡片本身造成的塑膠垃圾量之龐大，光是美國境內一年就相當於近4億支牙刷。

ASU研究員Rolf Halden告訴媒體，每年有數十億片隱形眼鏡最後流入美國的污水處理廠，且每年隱形眼鏡造成的垃圾量至少有20公噸。此外，隱形眼鏡包裝盒等產生的聚丙烯廢棄物為1.3萬公噸左右。

美國地區就有約4500萬人配帶隱形眼鏡，每年的隱形眼鏡量至少消耗130億副。ASU研究員Charlie Rolsky表示，調查顯示，有15%到20%的配戴者會將鏡片沖進水槽或馬桶。

研究人員發現這些鏡片流入污水處理廠後，雖然裂成碎片，但卻不會自動分解，這些塑膠微粒廢棄物不是流入海洋，就是變成汙水、汙泥的一部分，汙泥往往被用來當成肥料施肥，然後又被沖刷流入海洋，被小型魚類和浮游生物誤食，進入食物鏈，最後又進了人類肚裡。

研究人員表示，一個看似順手的錯誤習慣，對整個環境有相當大的危害，希望能藉此研究，讓隱形眼鏡製造商有所警示，並鼓勵使用者將鏡片與其他廢棄物妥善丟棄。