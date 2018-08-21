中秋瘋夜烤 大板根森林溫泉酒店夜烤B.B.Q！

秋意初上，擁有國寶級亞熱帶雨林景觀的大板根森林溫泉酒店，微風吹拂備顯清涼，今年中秋節來大板根的雨林星空下賞月同樂，是您最好的選擇！大板根森林溫泉酒店於2018/9/15-10/15特別企劃「板根明月心」，讓您在大板根的秋涼雨林氛圍中、大啖美食、盡情洋溢於歡笑的時光裡，感受「月圓人團圓」的幸福與感動。

今年中秋節，大板根貼心為您致上中秋賞月、夜烤、享樂…特別的活動包裝，「板根明月心」活動日期為2018/9/15-10/15，只要訂晚餐時段烤肉套組（＄4000，＄5000及＄6000三種，每組十人份，需外加一成清潔費）就送您森林入園門票，讓您探訪原始森林步道，並享露天溫泉SPA優惠價；建議您來大板根可先體驗亞熱帶雨林步道的高氧芬多精洗禮，讓身體裡的雜質藉由汗水排出後，再來享受潤肌美膚的美人湯露天溫泉SPA，等身心皆達到最初純淨放鬆的最佳狀態，夜晚再伴隨著大夥同樂的笑聲、大口吃著燒肉，正是與家庭友人共享中秋明月夜烤的最好時光！

此外，大板根推出中秋送禮首選-獨家溫泉伴手禮系列，「溫泉麻糬」結合日本精緻風格與台灣點心的創意，並添加溫泉泉脈礦物精華，其口感Q軟滑嫩而綿密，每盒特價NT$300(十粒裝)，另有甜而不膩的「溫泉綠豆糕」、「高山茶禮盒」「經典禮盒」「溫泉水果酥」「溫泉煎餅」「黃金地瓜酥」「溫泉胡椒餅」…等，量多另有折扣；數量有限，欲購從速。

今年中秋，到大板根享受森林浴、中秋賞月夜，遠離城市繁瑣煙囂，與家人共享天倫之樂！敬請把握機會，即早預訂您與家人的假期，歡樂FUN中秋！詳情請至大板根森林溫泉酒店網站 http://www.dabangan.com.tw/ 查詢，或洽大板根預約專線(02) 2674-9228*1 傳真: (02)2672-0534 。