北投麗禧溫泉酒店 雍翠庭獲台菜餐廳推薦！

台北市今年成為米其林指南第30個美食城市，為了替明年的米其林熱身，台北市政府邀集美食專家與台北在地達人共同推薦10間台菜餐廳，北投麗禧溫泉酒店雍翠庭今(8/20)榮獲為台北美食月台菜推薦餐廳。雍翠庭江文榮主廚承傳自祖先八代的廚藝智慧，將古早味手路菜結合新鮮在地食材，推出多道古早味台式料理，深深擄獲美食家與消費者的味蕾，最受歡迎的招牌菜色有古早味紅糟雞、牛腩煲等，無論單點、套餐菜，都能享用到雍翠庭古早味台式料理。

傳承時代精神—古早味紅糟雞

料理不只是料理，更記錄著時代，北投麗禧雍翠庭主廚人稱阿榮師的江文榮，特別推薦的古早味紅糟雞傳遞著早期台灣人勤儉質樸的精神，這道由來已久的料理非常考驗師傅的功力，每一個細節都須嚴格把關方可成就古早味。從選材開始，師傅精心選用陽明山放山雞腿肉，細細剔去骨頭，憑藉30年經驗掌握火侯熱炒烹調，完美呈現雞肉的鮮滑軟潤，再佐上祖傳秘製紅糟，與雞肉共同譜出吮指美味！環環用心的古早味紅糟雞，身受國外旅客與台灣饕客的一致喜愛。

嫩軟酥脆兩相宜—牛腩米香煲

另一道絕不容錯過的是牛腩煲，精選新鮮溫體黃牛，先以鮮蔬熬煮湯底，呈現自然鮮甜味，再加入牛肉細細熬煮，接著以精準火侯悶燒收汁，口感鮮嫩，肉香中瀰漫蔬菜的甜。此外，搭配主廚巧思酥脆米香鍋巴，一口香嫩厚實牛肉、一口清爽酥脆鍋巴，每一口都能體會到料理多層次的風味。

雍翠庭即將推出新版經典味

喜愛台灣味的饕客們，除了雍翠庭古早味紅糟雞與牛腩煲等招牌佳餚，雍翠庭將於9月1日推出新特色台菜，有秋冬補身的古早味麻油雞湯、甜美鮮嫩桂花波士頓龍蝦、非吃不可的古早味米粉炒、雍翠庭頂級佛跳牆，以及專案素食者悉心熬煮72小時的黑椒猴頭茸等多道美味台菜等您來品嘗。北投麗禧溫泉酒店雍翠庭訂位專線(02)2898-8888，台北市北投區幽雅路30號。

低頭享美食 舉頭見青山—北投麗禧溫泉酒店雍翠庭

多道驚喜好料盡在麗禧雍翠庭，低頭嚐美食，舉頭見青山，麗禧座落於北投制高點，坐擁大屯山系，遠眺觀音山脈，270度落地窗，或晴或雨，或日月相伴，各具風情，坐在餐廳一隅，擁抱天地寂靜。純粹美味綻放於味蕾，千姿百態天然佳景盡收眼底，每一口、每一眼都再再喚醒心底最深最初的寧靜。