中華電信Samsung Galaxy Note9祭「超殺優惠」

月付1,399加碼折2,000元、享FOX+一年免費看、送近 3萬國內通話金

中華電信今(21)宣布Samsung Galaxy Note9好康再加碼，自明日起至107年9月30日止， 只要月付999元以上，Galaxy Note9 128GB/ 512GB再折2,000元。凡申辦「新精選購機方案」 月付999元以上，即可享22家銀行刷卡24期0利率、 原廠配件購物金2,000元；預購再享原廠好禮S Pen觸控筆(市價1,490元)；若月付1,399元， 再加碼獨享FOX+一年免費看(原價2,388元)， 行動VIP手機最高再折5,000元！ 中華電信獨家推出頂級規格Galaxy Note9 512GB，並贈「新奇機重現」行動裝置保險首年免月租( 市價3,456元)，相當於最高可享超過16, 000元超殺優惠。加上申辦「新精選購機方案」1, 399元以上資費，再享近3萬元國內通話金，優惠多更多。 中華電信貼心提醒，先前預購成功的客戶， 明日起即可至中華電信門市陸續領機， 並於8月24日起正式開賣Galaxy Note9新機。

中華電信最強網速，搭配5CA旗艦新機！

中華電信看好大記憶體及容量將成為市場頂級旗艦機種的必備規格， 此次特別攜手三星獨家銷售Galaxy Note9 8GB/512GB，一次滿足商務人士與電競玩家的使用需求， 成為國內唯一銷售Galaxy Note9全機型、提供5CA的國內電信業者， 5CA已於全台灣北/中/南熱門商圈啟動， 讓星粉搶先體驗超高速行動上網速度。

中華電信行動網路勇奪多項冠軍，提供客戶第一名的服務品質。 根據通傳會公布基地台設備數統計，截至107年6月30日止， 中華電信基地台設備數為全台最多，且下半年仍將持續衝刺建設， 預計107年度4G基地台設備數將再成長三成， 全台建設超過千台5CA基地台，並運用最大頻寬資源優勢， 有效提升行動網速，致力打造全台第一名的行動網路服務。 最優質的行動網路搭配最強的5CA旗艦新機，只在中華電信。