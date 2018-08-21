GMT義法餐廳 「都會舒活早午餐」新改版

好評不斷，深受顧客熱烈迴響的GMT義法餐廳「都會舒活早午餐」自8月11日至10月7日(限周末、例假日)將推出嶄新版本，經由來自義大利佛羅倫斯的西餐總主廚Massimo Picci親自操刀，以自助餐的料理手法提供數十款地道義國佳餚，打破Fine Dining餐廳吃不到自助美食的局限，自助餐點包含義大利開胃小點、頂級歐陸火腿及起司冷盤、手作義大利麵等義大利地道美食，另額外新增三道奢華主菜「碳烤肋眼牛排佐芝麻葉沙拉及牛肝蕈菇醬汁」、「爐烤圓鱈魚排佐白酒蛤蠣醬汁及風乾番茄」以及「嫩煎櫻桃鴨胸佐烤乳酪及無花果」，享用三擇一位上珍饈及無限暢享的自助美饌，同時每位賓客可再享用位上餐點法式白醬龍蝦身半隻。

此外，GMT義法餐廳於活動期間更祭出「四人同行一人免費」的超值優惠(限成人)，趕快與三五好友私約，前往高雅寬闊的用餐空間，悠閒享用豐盛且精緻的早午餐，替週末假期創造更多的美好時刻，詳情及訂位請洽GMT義法餐廳02-7722-3396。

【都會舒活早午餐】－Prime肋眼牛排、爐烤圓鱈、嫩煎櫻桃鴨 主菜三擇一

擔任美福飯店的義大利籍西餐總主廚Massimo Picci，擅長托斯卡尼田園料理，透過正統的義大利廚藝技巧，傳遞最地道的義大利美食珍饌，體現食材的新鮮原味。「都會舒活早午餐」供應多樣化的義式輕食及精選主菜，不僅提供賓客吃得精巧，對於喜愛的餐點更能無限品嚐享用！面對琳瑯滿目的法國拜雍火腿、義式臘腸、挪威煙燻鮭魚及香味濃郁的各式起司，豐盛陳列於長桌上，不僅給予視覺上的衝擊，更能帶動好食慾。喜歡義大利麵的顧客，則不能錯過主廚手工製作的義大利麵條，提供貝殼麵、螺旋麵及麻花麵等多種選擇，同時搭佐蔬菜青醬、培根番茄醬及水牛起司番茄醬(麵種及醬汁將不定期更換)，現點現做美味即刻上桌！營養美味的義式烤時蔬，主廚以烘烤的料理方式將各式時蔬的水分蒸發，僅以些許的鹽及香料調味，表皮酥脆的口感及濃郁的蔬果香氣，讓食材美味再升級。

「碳烤肋眼牛排佐芝麻葉沙拉及牛肝蕈菇醬汁」選用美國Prime肋眼心，香煎至5分熟後切片放置於芝麻葉沙拉上，搭配起士、橄欖油與牛肝蕈菇醬汁，是道清爽且份量十足的健康早午餐料理；「爐烤圓鱈魚排佐白酒蛤蠣醬汁及風乾番茄」將圓鱈表面煎至金黃色澤，搭佐主廚特製白酒蛤蠣醬汁，將風乾番茄、黑橄欖、綠橄欖及新鮮海味鎖住於醬汁中，完美襯出魚肉的鮮甜；「嫩煎櫻桃鴨胸佐烤乳酪及無花果」選用宜蘭櫻桃鴨，剖半的鴨胸肉中塞滿各式新鮮香料，以煎炸搭配烘烤手法，搭配無花果的酸甜，品嚐出油嫩肥美的鴨肉美味。