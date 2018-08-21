新北市親師生平台  幫媽媽賺買菜金  

新北市教育局「新北市親師生平台積點趣活動」今（ 21）日起正式起跑，

活動由教育局長林奕華與全聯實業股份有限公司副總經理盧志山進行 合作簽約儀式，與學生挑戰自然科任務， 現場也邀請親師生平台合作夥伴勝茂國際股份有限公司林士哲總經理 、幫你優股份有限公司陳貞樺業務副總經理共襄盛舉，從今日起， 新北的學生可以到親師生平台邊學知識邊替媽媽賺1000萬點買菜 金!

林奕華局長表示，遊戲式學習是一種新興的學習方式， 可同時兼顧遊戲性與教育性，達到寓教於樂的目的。 本次推出積點趣活動並與全聯合作， 最主要在鼓勵學生經由遊戲積點的過程，除了可以習得學科知識外， 也可與日常生活結合，增加學習成就感及提升學習動機。

盧志山副總經理說：「全聯很榮幸能與新北市教育局合作， 親師生平台是相當創新且能有效學習的平台，教育是百年大計， 更是弱勢學童翻轉的力量。全聯希望透過點數的獎勵， 讓學童在用功念書之餘，還可以幫家人賺買菜金， 特別是很多弱勢學童想分擔家計，卻又不知該如何著手， 現在只要努力學習就可換得全聯福利點數貼補家用，一舉兩得。 全聯率先支持新北教育局親師生平台，希望能達拋磚引玉之效， 歡迎更多企業加入此活動，共同為台灣教育盡一份心力。」

新北市長期推動資訊教育，106年正式啟用「親師生平台」， 至今已蒐集25項學習資源及系統累積近百萬使用人數， 並提供數據分析及校園訊息功能。今(107)年加碼推出「 積點趣活動」，讓學生有更多元的學習方式，學生只要完成3步驟： (1)登入親師生平台(2)選擇有興趣的資源進行學習，於「 積點趣銀行」累積智力、耐力、敏捷及魅力等不同屬性的點數(3) 在「積點趣商城」兌換學習獎勵。藉此鼓勵學生從遊戲中學習， 豐富其學習面向及提高學習動機、增加學習興趣。