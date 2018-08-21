四大好轉跡象加持 A股撥雲見日

近期A股持續低檔震盪，受全球貿易情勢升溫影響、 土耳其里拉重貶因素衝擊，市場風險趨避意識升溫，拖累A股走勢持 續弱勢。富邦投信量化及指數投資部資深經理粘瑞益表示，隨著A股 落底訊號出現，未來股市再大跌機率不高，觀察政策、資金、籌碼、 匯率等四大面向，已透露出轉好跡象， 建議投資人可開始逢低分批建立A股部位。

在7月31日中央政治局會議後，中國高層定調房市持續去槓桿， 但整體去槓桿基調已轉向，在貨幣政策面逐漸放水之下，觀察Shi bor利率自7月後已大幅下降。粘瑞益指出， 除了貨幣政策轉趨中立偏鬆，財政政策亦出現積極的訊號， 目前明確方案有兩個，第一：中國官方將推出浙江大灣區建設，預計 5年投資7,500億人民幣，其中2018年將重點推動44個重 大項目；第二：2018年中國鐵路建設投資額也從7,000億人 民幣上調至8,000億人民幣。故以政策面來看， 中國官方態度轉趨積極，股漲可期。

8月14日MSCI公佈8月季度指數評審結果，自9月3日起，2 36檔A股將以5%比例納入MSCI新興市場指數，占MSCI新 興市場指數權重增至0.75%。觀察自A股6月入摩至今資金流向 ，外資流入金額擴大，4月以來截至8月10日，滬、 深港通北向資金累計淨流入1,613億人民幣， 以此推算外資持有自由流通市值比例約6%。根據券商評估，若按照 5%市值納入MSCI因子，2018年被動增量資金將達到1, 000億人民幣，未來若100%納入，將吸引1.8兆人民幣增量 資金。

粘瑞益進一步指出，從籌碼面來說，近3個月滬深兩市成交量持續低 迷，5~7月兩市的日平均成交量低於3,500億人民幣以下水平 ，其中有部分交易日甚至低於3,000億， 目前市場交易量已經縮至相對低點，籌碼調整已至尾聲階段，相信A 股落底訊號已逐漸浮現。

另外，近期人民幣維持偏弱的走勢，但在人民幣貶至接近7關卡的同 時，中國人行宣布自8月6日起， 將金融機構遠期售匯業務風險準備金率從0%調升至20%， 以此增加做空人民幣的成本，且未來仍不排除將重啟逆回購因子， 由此可知，人行已開始對匯市釋出維穩訊號。粘瑞益說， 由於人民幣匯率貶值至今，幅度已達到相對滿足點， 未來再大貶空間已有限，後續觀察重點在人行態度。

從上述四大面向來看，A股已透露轉好跡象，粘瑞益建議， 可分批進場逢低布局，掌握長線行情，投資人不妨持續關注追蹤上証 180指數的富邦上証(股票代號：006205)，該ETF成分 股為上海證交所最具代表性的180檔股票，藍籌、金融類股為主， 是布局A股不可或缺的首選。