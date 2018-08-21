機器手臂單一切口 讓胃複雜手術變安全無痕了

胃癌發生以中老年居多，60%以上的胃癌病人需接受根除手術治療。(此為示意圖非病患本人) (長庚醫院提供)
與機器手臂合作能夠執行並完成更多複雜性的手術 (長庚醫院提供)
61歲的趙先生，因為胃出血發現胃靠近賁門處有潰瘍，經內視鏡切片證實為胃癌，腹部斷層掃描顯示無轉移，臨床分期為第二期，內科醫師建議接受根除性胃癌手術而轉來外科門診。由於本身即患有冠狀動脈疾病，曾接受氣球擴張術在服用抗凝血劑，也有腦中風病史，因此趙先生對於手術感到相當焦慮。醫師為了降低手術的侵襲性，建議採用「單一切口達文西機器手臂」輔助全胃切除手術，在螢光顯影輔助下進行淋巴清除及食道空腸吻合手術。術後趙先生復原良好，出院後於門診接受輔助性口服化療藥物治療，目前已經超過1年，病情穩定控制中。
52歲的徐先生，體重高達166公斤、BMI值達51。因為睡眠呼吸中止障礙，需要長期戴呼吸輔助器睡覺，且因糖尿病需打胰島素控制，及高血壓服用降血壓藥。病人來門診就醫，經基隆長庚醫院醫療團隊的評估，建議實施單一切口達文西機器手臂輔助胃繞道手術，術後復原順利，6個月後體重已下降40公斤，睡覺也不需要戴呼吸器，胰島素目前已經停用且降血壓藥也減半，血糖及血壓都可以控制在正常範圍，肚子上幾乎看不到手術疤痕。這位病人現在經常到處去爬山，對自己的新生活感到相當滿意。
腹腔鏡微創手術無疑是21世紀腹部手術的主流，近10年來外科醫師們不斷思考如何降低手術對人體的侵襲性，減少腹腔鏡的穿刺孔，進一步達到單一切口或利用自然孔進行手術，最終邁向無痕手術為最高境界。
單一切口腹腔鏡手術的做法是將所有的切口集中於肚臍，利用特殊的裝置與改良的手術技巧，完成各種腹部手術，將疤痕隱藏在肚臍中，術後幾乎可以說沒有疤痕。這種手術方式已成功應用於膽囊切除及闌尾切除，但對於胃癌、胃繞道及胃縮小等手術，雖然時有報導，仍不見普及，可見單一切口腹腔鏡手術應用在這些手術方式上仍然有其限制。
根據國健署104年的癌症登記報告指出胃癌在國人十大癌症發生率佔第9位，粗發生率每十萬人16.38，死亡率佔第7位，粗死亡率每十萬人9.9。此外胃癌發生年齡的中位數為74歲，以中老年居多。胃癌的治療以手術為主，60%以上的胃癌病人需接受根除手術治療。根除性胃癌手術需要廣泛的清除淋巴，加上消化道重建，是所有『胃』切除手術中較複雜的手術，尤其是全胃切除手術。一般來說要執行傳統腹腔鏡或機器手臂輔助全胃切除手術，需要在腹部上實施5個1至2公分大小的穿刺孔，經由這幾個微小的穿刺孔完成全胃切除、淋巴清除及消化道重建，最後需要一個約3公分的傷口將檢體取出。
雖然腹腔鏡微創手術已較傳統開腹手術疼痛感少、住院日數也較短，年紀大的病人對於接受腹腔鏡手術疼痛程度，多少還是會影響其下床活動的意願，進而拖延休復的速度。此外，對於肥胖症或代謝性疾病的愛美病患來說，在接受胃繞道或胃縮小手術後，若肚皮上還留有多個穿刺孔的疤痕，感覺不免有些遺憾。
但如今採用單一切口機器手臂手術方法，可以使傷口更少，術後復原更快，多數的病人隔天即可下床活動，門診追蹤時，傷口幾乎看不見。基隆長庚於2016年9月引進第四代達文西機器手臂手術系統，在一般外科黃挺碩主任的領導下，目前已成功完成超過百例手術，包括胃癌根除手術、胃繞道、胃縮小及胰十二指腸切除手術，病人術後皆復原順利無重大併發症發生，其中約20例是使用單一切口機器手臂輔助手術。
科技不斷創新，機器手臂手術系統在最近10年來有巨大的改變，臨床上已可用在許多複雜性手術。以鄰近的日本為例，日本可以說是全世界胃癌罹患率最多的國家，日本厚生省在2018年4月起，將胃癌、食道癌等12項機器手臂輔助微創手術納入國家健保給付項目，可見越來愈多的專業醫師認為，與機器手臂合作能夠執行並完成更多複雜性的手術，預期不久的未來可見機器手臂輔助微創手術取代大部分的傳統腹腔鏡手術成為主流。
醫師觀察，以往門住診遇到年紀較大的病人，腫瘤發現時都已偏向晚期，身體若同時有其他共病的情況，手術風險就會比年輕族群高出很多，若就醫時情況已嚴重到不得不立即進行手術，此方法不失為一個安全、有效的選擇，且對於希望腹部不要留下疤痕的減重患者會特別滿意。