臺灣集保結算「機構及投資人服務國際研討會」盼提升國際能見度、我國優質形象

臺灣集保結算所將於107年8月22日至23日假台北萬豪酒店舉辦「機構及投資人服務國際研討會 (Corporate and Investor Services Seminar 2018)。」本次會議與會人員來自美、日、韓、新加坡、香港及新南向政策國家等，包括亞太地區集保組織(ACG)會員機構、國際證券集中保管機構（ICSD）、外國保管銀行等重要金融業者，各出席代表將以集保產業面臨科技創新挑戰，如何積極尋思轉型提供機構及投資人更好之服務為議題，進行業務分享及交流。大會並邀集來自歐美相關領域之講者，就新興科技、數位化公司治理及跨境業務等主題進行演講，另我國主管機關更秉持一貫對金融市場國際活動之重視與支持，金管會顧立雄主任委員將親自蒞會指導，盛況可期。
本次大會規劃5場專題演講與4場主題座談。除ACG會員機構就提供市場服務之成果進行業務經驗分享，另特別邀請到美國證券存管結算公司DTCC、全球最大電子投票平台業者Broadridge、國際組織環球銀行金融電信協會SWIFT，以及知名資訊科技公司IBM之高階代表進行專題演講，探討面對法規與客戶要求不斷變化，與新興科技持續推陳出新之情況下，傳統集保產業要如何因應，與相關產業共同突破現有業務範圍，拓展新機會。
主辦單位臺灣集保結算所為ACG創始會員機構，自86年該組織成立即積極參與各項會務活動，參加資訊交換、新種業務及資訊技術等3個工作小組之運作，主辦ACG8、ACG19兩屆年會及CTS1、CTS7兩屆中階幹部訓練會議，並與15個會員機構簽署合作備忘錄。105年更高票當選三席之一執委會執行委員，顯現ACG各會員機構對臺灣集保結算所之貢獻給予高度肯定，並展現我國集保制度創新與國際形象的軟實力。
本次國際研討會議主要目的除了提供亞太地區集保組織(ACG)成員交流的平台，由瞭解彼此之業務發展及未來規劃，以增進後臺作業的效率與安全，進而提昇亞太地區於全世界的投資吸引力與經濟競爭，彰顯台灣金融證券相關機構在亞太地區的貢獻及重要性，並藉由主辦國際會議與全球趨勢接軌，提升國際能見度，形塑我國優質形象。