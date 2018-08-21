臺灣集保結算「機構及投資人服務國際研討會」盼提升國際能見度、我國優質形象

臺灣集保結算所將於107年8月22日至23日假台北萬豪酒店舉 辦「機構及投資人服務國際研討會 (Corporate and Investor Services Seminar 2018)。」本次會議與會人員來自美、日、韓、新加坡、 香港及新南向政策國家等，包括亞太地區集保組織(ACG) 會員機構、國際證券集中保管機構（ICSD）、 外國保管銀行等重要金融業者， 各出席代表將以集保產業面臨科技創新挑戰， 如何積極尋思轉型提供機構及投資人更好之服務為議題， 進行業務分享及交流。大會並邀集來自歐美相關領域之講者， 就新興科技、數位化公司治理及跨境業務等主題進行演講， 另我國主管機關更秉持一貫對金融市場國際活動之重視與支持， 金管會顧立雄主任委員將親自蒞會指導，盛況可期。

本次大會規劃5場專題演講與4場主題座談。 除ACG會員機構就提供市場服務之成果進行業務經驗分享， 另特別邀請到美國證券存管結算公司DTCC、 全球最大電子投票平台業者Broadridge、 國際組織環球銀行金融電信協會SWIFT， 以及知名資訊科技公司IBM之高階代表進行專題演講， 探討面對法規與客戶要求不斷變化， 與新興科技持續推陳出新之情況下，傳統集保產業要如何因應， 與相關產業共同突破現有業務範圍，拓展新機會。

主辦單位臺灣集保結算所為ACG創始會員機構， 自86年該組織成立即積極參與各項會務活動，參加資訊交換、 新種業務及資訊技術等3個工作小組之運作，主辦ACG8、 ACG19兩屆年會及CTS1、CTS7兩屆中階幹部訓練會議， 並與15個會員機構簽署合作備忘錄。 105年更高票當選三席之一執委會執行委員， 顯現ACG各會員機構對臺灣集保結算所之貢獻給予高度肯定， 並展現我國集保制度創新與國際形象的軟實力。

本次國際研討會議主要目的除了提供亞太地區集保組織(ACG) 成員交流的平台，由瞭解彼此之業務發展及未來規劃， 以增進後臺作業的效率與安全， 進而提昇亞太地區於全世界的投資吸引力與經濟競爭， 彰顯台灣金融證券相關機構在亞太地區的貢獻及重要性， 並藉由主辦國際會議與全球趨勢接軌，提升國際能見度， 形塑我國優質形象。