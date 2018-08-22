台灣女孩自導本土觀光影片 超生火！ 網友驚嘆：神作！

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合報導）台灣女孩黃小玫推出日語台灣觀光宣傳影片《我們在台灣見吧》爆紅，日前觀看人數已超過73萬人次。

她接受中央社專訪表示，她曾經在日本東京留學半年，認識不少日本友人，每當日本朋友來台灣旅遊時，她都會帶朋友走訪各地，但也發現日本朋友會問的事情都很相似，因此她決定要把這些景點和小吃寫成一首歌！

(圖片翻攝自「Sandy H.黃小玫」影片，下同）

影片中介紹到，若你喜歡登高望遠那麼你應該去101、絕美海景在東部、神影少女去九份...等等。

除了介紹景點和小吃以外，她還很貼心的將許多來台旅遊注意事項寫進歌詞裡！像是，搭捷運不可以吃東西、使用公共廁所要自備衛生紙、電梯要靠右側站...等等。

而她也透露，拍攝時覺得畫面太乾，突發奇想編了一支「蟑螂舞」，動作簡單又容易記！搭上臺語「吃飽沒？」實在很有趣！

黃小玫小學畢業後跟哥哥到加拿大唸書，大學主修社會系、副修日文系，期間還申請到日本東京留學半年，後來因為喜歡音樂，決定走上音樂編曲、製作的路。

「我的夢想要當音樂製作人，因為從構想到製作，都可以由自己發想。」不過她也承認，進入到電腦編曲的世界之後，才發現還有好多要學。

她也翻唱許多流行歌，像是很紅的「漂向北方」、愛情電影《前任3：再見前任》主題曲「體面」...等等。歌聲甜美的她受到眾多網友矚目，臉書追蹤者人數2萬，YouTube追蹤8萬！



而黃小玫自導的的《我們在台灣見吧》不只穿插日文RAP還有日文演唱，一展其日文程度，讓網友驚呼：「觀光局應該找你代言！」

不過她也表示，這支影片的成本只花新台幣100元，沒下廣告只在臉書貼文就受關注，完全出乎意料之外！面對如此廣大的迴響，她後續也考慮要出「我們在台灣見吧2」也不排除推出英文版本！

▼影片來源：YouTube Sandy H.黃小玫

