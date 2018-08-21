薩爾瓦多中習近平陰謀　美憂成爲解放軍基地國

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)今（21）早，外交部宣佈我國和薩爾瓦多斷交。然而，外界擔心，薩爾瓦多一旦和中國建交之後，可能墮落成解放軍的基地國。

前情提要：習近平持續壓迫台灣！薩爾瓦多與我斷交

外交部今早表示，由於薩爾瓦多近日不斷對我國進行不合理要求，且欲和中國建交，因此在無其他選擇的情況下，只好選擇結束這段邦交關係。其中，薩爾瓦多要求，我國出錢協助建設拉烏尼翁港口（Port of La Union）。

中國外長王毅和薩爾瓦多外長（美聯社）

美媒《MintPress News》在6月時曾報導，薩爾瓦多國營媒體認爲，中國是拉烏尼翁港口標案最有希望的得標者，但駐薩美國大使警告，中國的目的，很可能是將拉烏尼翁港口，打造成解放軍軍港。

根據《MintPress News》，美國大使表示，中國希望在中美洲地區，尋找一塊最脆弱的地點，好進行這類安排，並表示美國相當擔心，中國會將港口，用於軍事目的，或是在中南美洲地區，增加自己的影響力。

在今日台灣宣佈和薩爾瓦多斷交後，大使隨即以西班牙文，在推特上發文表示，美國認爲當前局勢令人擔憂，並警告薩爾瓦多的行爲，會衝擊到美薩兩國政府間的關係。

EE.UU está analizando la decisión de #ElSalvador. Es preocupante por muchas razones, entre las que se incluye romper una relación de más de 80 años con #Taiwán. Sin duda, esto impactará nuestra relación con el gobierno. Seguimos apoyando al pueblo salvadoreño. — Jean Manes (@USAmbSV) 2018年8月21日

另外，以親台著稱的美國參議院盧比歐，也在推特上發文表示，薩爾瓦多承認中國，是一項錯誤的決定。他警告，執政黨可能希望明（2019）年選舉時，得到中國的幫助，不過這將導致美薩關係惡化，並威脅美國可能會撤走援助計劃。

The U.S. response to #Panama & #DominicanRepublic switching from #Taiwan to #China is NOT the way we will react if #ElSalvador does the same. If they do this I will have no choice but to immediately begin work to end their funding & remove them from #AllianceForProsperity plan. — Marco Rubio (@marcorubio) 2018年8月20日

在下一則推文中，盧比歐表示，薩爾瓦多亂來的後果，將比巴拿馬和多明尼加嚴重，並説明自己已經開始行動，結束美國對該國的援助計劃。

Would be terrible mistake for govt of #ElSalvador to switch diplomatic recognition from #Taiwan to #China. Maybe they think China $ will help governing party win elections in 2019. But will cause real harm to relationship with U.S. including their role in #AllianceforProsperity — Marco Rubio (@marcorubio) 2018年8月20日

其實，除了薩爾瓦多外，中國還在美國後花園的其他國家，進行興建軍事基地的陰謀。

媒體報導，最近中國開始加深與阿根廷的關係，除了讓解放軍在該國建設太空基地外，還簽署通貨互換協定，保障阿根廷比索價值。然而，媒體指出，當地人們對此，感到相當害怕。

中國外長王毅和薩爾瓦多外長（美聯社）

《紐約時報》報導，這座太空基地，在今（2018）年3月開始運作，是阿根廷前任政府，委託中國人民解放軍建設，象徵該國正式開始將影響力，伸到美國的後花園，拉丁美洲上。

然而，根據報導，當時阿根廷和中國兩國政府，都對外宣稱該太空基地，僅限民間用途，但阿根廷駐中國大使警告，這座太空基地，可以在任何時候，轉變為解放軍軍營。

另外，根據《紐約時報》，當地電台主播也表示，人們將這座太空基地，視爲軍營，並感到相當害怕。當地市長還半開玩笑地表示，有了望遠鏡，中國可能連他們内衣穿什麽，都可以知道。

中國外長王毅和薩爾瓦多外長（美聯社）

除了太空基地外，最近阿根廷和中國，還有其他值得注意的互動。

《日本經濟新聞》報導，中國邀請阿根廷，和該國簽訂通貨互換協定，在貶值時，互相供給資金。此擧顯然是想要吸引目前貨幣正在貶值的阿根廷。另外，中國還將全面允許阿根廷牛肉進口，加強貿易關係。

根據印度《經濟時報》中國還答應，投資100億美元，來改善該國的鐵路系統。

中國之後究竟會在中南美洲出什麽牌呢？請持續鎖定《台灣英文新聞》的詳細追蹤。

薩爾瓦多中習近平陰謀 美憂成爲解放軍基地國

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