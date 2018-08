薩爾瓦多中習近平陰謀　美憂成爲解放軍基地國

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)今(21)早,外交部宣佈我國和薩爾瓦多斷交。然而,外界擔心,薩爾瓦多一旦和中國建交之後,可能墮落成解放軍的基地國。

外交部今早表示,由於薩爾瓦多近日不斷對我國進行不合理要求,且欲和中國建交,因此在無其他選擇的情況下,只好選擇結束這段邦交關係。其中,薩爾瓦多要求,我國出錢協助建設拉烏尼翁港口(Port of La Union)。

中國外長王毅和薩爾瓦多外長(美聯社)

美媒《MintPress News》在6月時曾報導,薩爾瓦多國營媒體認爲,中國是拉烏尼翁港口標案最有希望的得標者,但駐薩美國大使警告,中國的目的,很可能是將拉烏尼翁港口,打造成解放軍軍港。

根據《MintPress News》,美國大使表示,中國希望在中美洲地區,尋找一塊最脆弱的地點,好進行這類安排,並表示美國相當擔心,中國會將港口,用於軍事目的,或是在中南美洲地區,增加自己的影響力。

在今日台灣宣佈和薩爾瓦多斷交後,大使隨即以西班牙文,在推特上發文表示,美國認爲當前局勢令人擔憂,並警告薩爾瓦多的行爲,會衝擊到美薩兩國政府間的關係。

另外,以親台著稱的美國參議院盧比歐,也在推特上發文表示,薩爾瓦多承認中國,是一項錯誤的決定。他警告,執政黨可能希望明(2019)年選舉時,得到中國的幫助,不過這將導致美薩關係惡化,並威脅美國可能會撤走援助計劃。

The U.S. response to #Panama & #DominicanRepublic switching from #Taiwan to #China is NOT the way we will react if #ElSalvador does the same. If they do this I will have no choice but to immediately begin work to end their funding & remove them from #AllianceForProsperity plan.