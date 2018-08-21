打破辦公室「隔閡」  開放空間有助員工減壓

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）久坐辦公室的白領階級為何壓力總是難以排解？研究稱，全都是辦公室隔板惹的禍。

BBC報導，美國亞利桑那大學研究指出，相較其他類勞工，侷限在辦公室的員工由於較少活動，健康不免亮紅燈，如心臟問題、疲倦、心情鬱悶等，這類族群也特別容易感到壓力大。

本次研究，針對美國政府辦公大樓內的231名員工，追蹤其工作三天的情況，為了獲取科學數據，受試者皆在胸部裝置感測器，測量其心跳及活動。結果發現，在開放式空間工作的人，與擁有私人辦公室以及有隔板辦公桌的人相比，活動量分別多出32%及20%。活動量較高的人，在辦公室外的壓力指數也比靜態工作者低了14%。

受試者也透過智慧手機，每小時填寫一次問卷，回答心情變化相關問題。年紀較長的員工，壓力指數較高。整體而言，男性比女性活動量高。

研究認為，開放式空間設計，會鼓勵員工多起來走動，才能找到較有隱私的地方「好好說個話」。研究執筆人Esther Sternberg表示，耳提面命呼籲員工多起來走動，效用有限，倒不如從辦公室空間規劃著手，讓人不得不多起來動一動。

雖然一般人都較喜愛獨立辦公空間，但開放式辦公室的好處還包括促進溝通、強化同事間的連結。

研究結果發表於《職業及環境醫學期刊》（Occupational & Environmental Medicine）。