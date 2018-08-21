貿協搶攻印度年輕市場   5萬學生體驗台灣電競產品  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為搶攻印度中產階級及年輕市場，對外貿易發展協會配合印度各知名大學校園慶典，舉辦「台灣精品體驗活動」，8月15日在位於孟買的聖沙勿略學院（St. Xavier's College）展示來自台灣的電競產品，吸引5萬名學生駐足，體驗台灣產品。

對外貿易發展協會配合聖沙勿略學院傳統慶典Malhar，在台灣精品體驗區展出友訊、碩天、廣穎、華碩、微星、技嘉、曜越、迎廣、威剛、督洋等10個品牌的獲獎精品，並結合宣傳第5屆「台灣精品盃電競賽」，本次賽事預計吸引600個隊伍報名，並於10月19日至20日在孟買舉辦決賽。

Malhar在每年的印度獨立紀念日舉辦，也是亞洲最古老，也是最大型的校際青年節，每年皆由印度馬哈拉史特拉邦孟買市的聖沙勿略學院（St. Xavier's College）主辦。

活動原定於8月17日以舞蹈結合台灣廠商標誌做出光雕投影，因印度度前總理瓦巴依(Atal Bihari Vajpayee)辭世而延遲至月底舉辦。

至於8月10日至23日於孟買鄰近大城普內（Pune）的Seasons Mall購物中心辦理的台灣精品快閃店活動則不受影響，現場除了可體驗宏碁、華碩、微星、威剛及精益科技等台灣精品廠商的最新產品，亦可在體驗後直接在線上導購專區下單購買；為慶祝8月15日印度獨立紀念日，凡下單即可獲得精美小禮物，吸引眾多印度民眾前往參觀體驗。