簡又新：眾志成城　讓世界看見台灣的永續發展

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）「永續發展目標聯盟」(Alliance for Sustainable Development Goals, A‧SDGs)今(21)日在台北舉行成立大會，聯盟主席亦是台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，眾志成城以結合台灣跨領域與跨業別一同推動涵括17項目標及169項細項目標之「永續發展目標」(SDGs)。

▲台灣永續能源研究基金會董事長簡又新。(照片由台灣英文新聞拍攝)

聯盟主席簡又新表示，2015年是聯合國重要的一年，因為聯合國在這一年同時通過了《巴黎協定》與《永續發展目標》。這是世界一個大轉型的開始，不管是經濟面、社會面還是環境面等各方面，變化都很大。因此，我們都需要新的思維與新的行動力量去創造一個新的永續發展的世界。

簡又新引述2016年，蔡英文總統在就職演說中強調，政府將追求一個永續發展中一個新的經濟模式。在經濟發展同時，不忘社會公平正義與環境責任。他還說，這些日子以來，我們看到賴清德院長對永續發展的重視，自上任不久即提出我國《永續發展目標》草案等。

▲永續發展目標聯盟成立大會。(照片由台灣英文新聞拍攝)

簡又新進一步的說，聯合國《永續發展目標》共有17項，非常的清晰且周全。那麼在經濟、社會、環保面講起來，是包山又包海，不太容易達成。所以在17項裡面的最後一項，為了達成目標的時候，需依靠Goal 17「夥伴關係」。因為只有靠全體的人，大家共同努力，包括政府、產業、研究機關、NGO等，大家合起來才能完成工作，這就是我們「永續發展目標聯盟」成立的動機、目標與目的。

他還說，時光飛快、距聯合國公布SDGs至2030目標年已經過了20%的時間，公私部門應積極融入於其營運與發展策略，進而落實於其在環境、經濟、社會與治理等各面向作為。最後，董事長簡又新期許到了2030年，可以看到台灣經濟蓬勃發展，人民安居樂業，是個清新的環境。

▲副總統陳建仁。(照片由台灣英文新聞拍攝)

副總統陳建仁表示，永續發展是人類共同的願景、也是我們未來對後代子孫的共同責任，所以聯合國在2015年的時候就提倡了「永續發展目標」，它是以人為核心、承諾營造一個公平公正，而且包容的世界。並且，在自律於永續發展、社會成長還有環境保護，這個目標已經成為世界各國的施政方向。所以身為地球村的一份子，台灣當然責無旁貸。

陳建仁還說，除了政府要努力且全力以赴以外，也要有民間的團體來一起幫助政府來推動台灣永續發展目標。陳副總統引用聯合國前秘書長潘基文在2015年9月的一場永續論壇上曾講過的一句話指出，在各國達成承諾的同時也要仰賴企業支持才能讓永續發展目標成功。所以他強調了企業支持的重要性。

陳建仁說，今日A‧SDGs的成立和各界先進共襄盛舉展現在國內產官學研和NGO組織合作推廣永續發展的決心和倡議，共同朝向國家、社會與企業的永續發展這個偉大的目標邁進。

▲行政院長賴清德。(照片由台灣英文新聞拍攝)

行政院長賴清德表示，目前國人與產官學研皆非常關心永續環境議題，然而卻欠缺一個共同的平台能夠把力量整合、朝向既訂的目標邁進。今天在董事長簡又新登高一呼之下，這個聯盟與平台正式成立，因此有信心、在大家互相合作，共襄盛舉，台灣未來會愈來愈好。

歐洲經貿辦事處長馬澤璉表示，無論是在生態環境方面以及能源發展也多了永續發展，因此很高興台灣能夠成立這樣的平台一同邁向永續發展目標。

台灣永續能源研究基金會補充，A‧SDGs聯盟的五大行動方案為：

強化全體國人對永續發展的覺知 結合所有利害關係者的力量，致力跨領域合作 落實大學永續發展及推動相關教育 協助提升產官學研機構永續發展的能力與建立夥伴關係 持續永續發展運動與交流，加強國內外倡議合作與服務

由企業、政府機關、學研機構及非政府組織等跨領域利害關係人共同發起成立的「永續發展目標聯盟」(Alliance for Sustainable Development Goals, A‧SDGs)在交通部集思會議中心國際會議廳舉行成立大會，共計在11個政府機關、12所大學院校、44個企業、5個智庫研究機構及11個非政府組織與約百餘個單位及近200位國內外嘉賓的見證下，正式成立。