登革熱疫情新莊再增1例　疫情更蔓延到台中

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）登革熱疫情新北、台中延燒，繼昨（20）日各出現1例本土登革熱病例之後，今（21）日疾管署公布，本土登革熱疫情再增3例，分別為台中市2例、新北市1例，且台中另有3名疑似個案，仍在檢驗中，不過他們的共同的活動範圍都與「開心農場」（菜園）有關。

台中市個案為大里區60多歲女性及烏日區19歲女性，兩人分別於8月12日及15日發病後數度就醫，經醫院檢驗登革熱NS1快篩陽性通報，於昨（20）日確診，均為第一型登革熱。

疾管署表示，烏日區個案平時活動地以烏日區工作地及新北市中和區住家為主，感染源調查中；但大里區個案活動範圍除自家外，還包含位於大里區東昇里的某「開心農場」（菜園），衛生單位調查，大里區8月19日至20日間共接獲4例疑似本土登革熱個案通報，除本個案確診外，另3名疑似個案檢驗中，為一起疑似群聚感染事件。

衛生局已針對周圍社區進行擴大調查，以釐清是否有隱藏社區的個案，今日也前往該菜園完成孳生源清除及噴藥，配合疫情防治該菜園將暫時封園，呼籲民眾暫勿前往。

新北市個案為新莊區自立里50多歲男性，8月17日發病，因症狀持續於19日就醫，由醫師檢驗登革熱NS1快篩陽性通報，於昨日確診第二型登革熱，目前住院觀察中。

由於本個案發病前常至瓊林里某有機菜園活動，且該菜園亦為新莊區第9例個案（建安里60多歲男性）活動地，研判本個案與瓊林里群聚案相關。該有機農園已於8月12日起封園暫停對外開放，並已由新北市連續多日動員噴藥、清除孳生源並邀請專家入園複查，園區內病媒蚊指數已大幅下降。

提醒民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似登革熱症狀的病人，可使用登革熱NS1快篩輔助診斷通報，提升防疫時效。

此外，近年國內吹起養生風，許多人會租用農地自栽有機蔬果，提醒民眾應將儲水容器加蓋並定期清理，並將不必要的容器清除，避免病媒蚊孳生，降低感染登革熱風險。