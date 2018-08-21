台灣頂級工藝品牌　前進巴黎亮眼展出

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）為促進台灣在地工藝及設計品牌的國際能見度，文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心（以下簡稱「工藝中心」），多年來持續帶領國內優質工藝及設計品牌，一同前往參與全球家具家飾精品的指標展會：「法國巴黎國際家飾用品展（Maison & Objet Paris，簡稱M&O）」。

今年（2018）工藝中心與原住民族委員會（以下簡稱原民會）再次共同合辦，徵選10家台灣及原住民特色工藝設計品牌，以國家台灣館的形象前進法國巴黎參展。

圖片來源: mom.maison-objet.com

「法國巴黎國際家飾用品展（Maison & Objet Paris）」為歐洲三大展會之一，每年舉辦兩次春季及秋季展（1月及9月），迄今辦理超過22年，是全球家具家飾精品的指標展會；展會總面積達13萬平方公尺以上，分8個主題展廳。

今年秋季展會(9月)，主辦單位為讓國際買家於短時間看到更多產品，大幅度調整展區規劃；台灣館「Taiwan Crafts & Design」位於六號展廳，該展廳主題為「Unique & Eclectic（獨一無二與兼容並蓄的風格）」，融合了世界各地文化的精緻獨特家具及裝飾品，均匯集於此。

圖片來源: mom.maison-objet.com

本館位置緊鄰於大會貴賓參訪的主要紅毯動線上，將向國際展示獨一無二、海外限定特色工藝設計展品。

台灣館的主視覺結合原住民特有的傳統圖紋與工藝編織技法元素，延續工藝中心與原民會合作的意象；而展場空間及色調設計，則採用藍綠交織配置，象徵台灣依山傍水的自然風采。

本次參展品牌風格多元如：

軟水泥生活實驗室（CELEMENT LAB）獨家研發軟水泥材質，顛覆視覺與觸覺的既定印象，讓一件件獨特又實用的設計誕生，使軟水泥產品除了美觀之外，更多了份驚喜與貼心，其產品包含家具、文具及配件類等；

軟水泥生活實驗室（CELEMENT LAB）_山石軟泥燈（圖片來源: 文化部)

一樓設計（Dilio）以美感豐富生活為基礎，再加上一點玩心與幽默，揉合西方設計美學與東方風格寓意，打造高質感的實用裝飾品；

一樓設計（DILIO）_聞香擴香座 (圖片來源: 文化部)

谷同金（GOOD GOLD）以各式特殊的金屬表面處理手法及專業的焊接與板金工藝，創造風格強烈的家飾物件，使台灣科技工業結合工藝文創躍上世界舞台；

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木入三分（woodintothirds）專注於木質日常生活用品設計與開發，堅持從選擇素材到商品設計再到手工製作，注重每一個細節與無過多的新奇設計，以沈穩改變的方式顯現出木質的溫柔質感；

圖片來源: mom.maison-objet.com

享向設計（Shiang Studio，如下圖）集結了插畫家、工藝家及異領域的設計師，從空間設計、產品設計、品牌形象設計等方向，提供創意與獨特的設計思維，並追求在設計中帶給大家多一點點的驚喜；​

享向設計（SHIANG STUDIO）_物件12 (圖片來源: 文化部)

三青創意（PLEASANT）_幾何雲盤 (圖片來源: 文化部)

三青創意（PLEASANT，如上圖）以皮革作為主要元素，創造精緻的文具、家飾禮品及辦公文具等，透過工藝的文化質感與工業製造的知識，創造工藝與現代生活的聯繫。

在作品中巧妙融合大自然元素及媒材，突顯台灣在地精神與人文情懷的原住民工藝設計品牌，如：

河文（Hbun，如下圖）以經營家的角度出發，將部落具紮實純粹的生活創作與部落來的原創作品，散發著自然大地與部落文化的情感分享給更多人；

河文（HBUN）_小南島之光 (圖片來源: 文化部)

伊祐工作室（Iyo Kacaw，如下圖）藉由傳達對於山林、海洋和土地的深厚情感，以藝術創作轉化為家具及家飾商品，其深具原創性並受大眾喜愛，期望藝術和工藝可以融入人們的日常生活之中；

伊祐工作室（IYO KACAW）_大海的療癒 (圖片來源: 文化部)

圖片來源: mom.maison-objet.com

光織屋（Paterongan art，如下圖）在花蓮東海岸部落深耕多年，為保留珍貴的傳統手藝並連結和自然的對話，積極投入在地素材與技術的研發創新，結合部落工藝師，持續將具有原質精神的Sanku竹藤編魚筌、樹皮布、草木染等在地媒材創新運用，創作出以工藝經典風格與創新設計結合的當代藝術；

光織屋（PATERONGAN ART）_精靈華爾滋 (圖片來源: 文化部)

璞瓦麓（PUWALU，如下圖）藉由創作鏈結部落傳統文化，除了傳承原民故事，也將部落的藝術態度和傳統人生智慧帶入生活，創作出一系列具原住民特色雕塑藝術品。

璞瓦麓（PUWALU）_勇士系列：盾牌勇士 (圖片來源: 文化部)

本次參展的作品廣含家飾、文具、燈具、餐具、收納容器、皮件、木製品、瓷器及裝置藝術等。產品不但各個匠心獨具，還集結了金工、皮雕、編織等各類工藝技法，讓傳統工藝與現代設計碰撞出嶄新的美學火花，期望台灣兼具傳統及創新獨特風格的頂級工藝，能開拓歐洲及全球工藝設計產業市場。

工藝中心許耿修主任(下圖前排中)表示，工藝中心與原民會再次攜手合作，除協助文創業者拓展國際市場外，更展現政府推動文化創意產業創新研發與國際行銷之企圖與決心，讓台灣對國際發聲、達成文化外交目的，一舉在世界舞台發光發熱！

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行前記者會中，與會貴賓及參展廠商大合照，前排左3為原民會經發處蔡妙凌副處長 (圖片來源: 文化部)