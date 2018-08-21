菲總統屢傳卸任意願 女兒野心勃勃欲登大位

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合外電報導）爭議不斷的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）近來頻傳有意提早卸任，同樣也是政治人物的女兒、達沃市長莎拉（Sara Duterte-Carpio）則積極組黨，據傳與前獨裁總統馬可仕家族往來甚密，不免令人揣測，她正在為繼位鋪路。

媒體報導，菲律賓將於明年5月舉行期中大選，可說是對杜特蒂任內表現的一次投票。今年73歲的杜特蒂，雖距任期結束還有4年，卻不只一次表達倦勤之意，掃毒、打貪等雷厲風行的措施，卻無法連根拔除，讓他備感挫敗。他曾向軍隊表示，無須發動叛變，只要說一聲，他可以自動下台。日前也公開表示，只要修憲成功，他願意提早交棒。

與此同時，今年40歲的莎拉正一步步顯露野心，除了力挺父親的施政，更期許能成為接班人。中央廣播電台報導，她已開始蓄積政治能量，在其策動下，成功拉攏國會各派系，把眾議院議長阿爾瓦雷茲（Pantaleon Alvarez）拉下馬，取而代之的是支持杜特蒂的71歲前總統雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）。

外界分析，這次行動的成功可歸功於莎拉及前獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）之女艾米．馬可仕（Imee Marcos）。目前為北伊羅科斯省省長的艾米，與莎拉交好，而馬可仕家族在菲律賓政壇影響力不容小覷。

媒體分析，這對父女之關係並非平靜無波。個性強悍的莎拉，曾直言接替父親成為達沃（Davao）市長並不情願。然而，分析家認為，杜特蒂勢力圈的人士正積極尋找能鞏固其利益的接班人，莎拉儼然是個不錯的選擇。外界預測，她將於2019年出馬參選參議員，開展她的政治宏圖大業。

義美海外直聘團曾於2017年11月赴達沃拜訪莎拉，促進台菲交流。