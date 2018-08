(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)科學家在埃及,發現了世界上最古老的起司。

美媒《Quartz》報導,幾年前,考古學家在古埃及一位市長的墳墓裏,發現了這塊白色固體,並懷疑它可能是食物。

The Egyptians made this cheese 3,200 years ago The cheese was found in the tomb of a high official of ancient Egypt pic.twitter.com/AZ8TfQLiCS