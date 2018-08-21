2018台灣設計展軟硬實力激盪火花　台中文創園區展自9月16日結束

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）曾於台灣各大城市舉辦的台灣設計展，今（2018）年將於台中文化創意產業園區登場，展覽主題「軟：硬－超越想像的產業未來」自即日起至9月16日止，探討科技及設計之間未來發展。

近日舉辦的「2018台灣設計展」開幕典禮由經濟部沈榮津部長、台中市政府林佳龍市長共同主持，共同主辦單位是文化部文化資產局，並由台灣創意設計中心執行。



2018台灣設計展開幕典禮（照片來源：經濟部）



台中文化創意產業園區（照片來源：2018台灣設計展）

已邁入第16年的台灣設計展，今年主題「軟：硬－超越想像的產業未來」，藉由代表軟實力的設計產業，及硬實力代表科技製造業，結合此兩大面向，於台中文化創意產業園區設置8大展館，以及葫蘆墩、東勢的2大衛星展，集結10位頂尖策展人、展出來自14國的近700件展品。

主題展區位於台中文化創意產業園區，其中8大展館分別為「主題館」、「台中LIFE館」、「台中FUSION館」、「國際館」、「樂活館」、「探索館」、「台中SPIRIT館」、「串藝館」，皆由不同策展單位及團體規劃，激盪出多元的火花。



台中SPIRIT館由北歐設計顧問公司及設計師周育潤策展（照片來源：2018台灣設計展）



串藝館展區由MakerBar Taipei 闞凱宇策劃（照片來源：2018台灣設計展）

其中，「台中SPIRIT館」以「為生活而設計」為主軸，由北歐設計公司的執行總監廖佳玲及設計師周育潤策展；「串藝館」由MakerBar策劃，集結多樣精美的工藝產品展出；以3D列印為題的「探索館」由工業技術研究院，及財團法人資訊工業策進會規劃，不僅展示作品，也設計體驗及分享的單元。

如果看展看累了，來一杯機器手臂泡的咖啡吧！園區裡還有其他好玩的體驗活動，講座「木漆工作坊」及「設計翻轉，地方創生」等共435個活動開放民眾參與，不止激發創意產業，也能帶動地方文化提升經濟效益，更多活動資訊也可上粉絲專頁查詢。

另外，值得一提的是，台灣頂級工藝品牌也將前往巴黎參展，對工藝精品有興趣的朋友，可以參考此篇報導。



HUBOT品牌推出「濕婆治療師」（照片來源：2018台灣設計展）



來自Chichic 七柒品牌的「轉化 I 」（照片來源：2018台灣設計展）



太平藍設計精美「藍染掛鐘」（照片來源：2018台灣設計展）