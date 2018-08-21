揭密！隱藏在世界頂尖品牌Logo 背後的色彩心理學

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）商標如同文字一般傳達著公司行號的價值與意義，更是一個吸引顧客的方法。實際上，顧客接收到的訊息80%是來自於顏色，而非樣子。專家表示，這是因為「顏色」可以喚起不一樣的感覺和情緒。

設計網站《EDEN DESIGN》指出，當我們看到Logo時，顏色會最先傳達到大腦，隨後才會是形狀、圖標或是編排。因此顏色可以說是品牌最重要的一部分。而商業新聞媒體《Business Insider》整理出幾間知名公司在其商標上的小巧思。以下是我們熟悉的12間公司：



1.麥當勞

(圖片由Flickr用戶Mike Mozart提供)

紅色被視為一種活力的象徵，在眾多顏色中也容易脫穎而出，還能刺激食欲！除此之外，紅色經常被用來表示「銷售」，因此許多公司會將其與柔性顏色，例如：白色、黃色結合，用以表示，即便紅色有「賣掉」之嫌疑，但公司仍不會有破產風險。

2.Subway

(圖片來源：維基百科​)

綠色通常用來表示健康和修復，這跟Subway想傳達的「新鮮」不謀而合，而顯眼的黃色讓人一眼就可以看到！

3.美國聯合航空公司

(圖片由Flickr用戶Tomás Del Coro提供)

藍色表示信譽，而這通常是旅客對航空公司的要求。除此之外，藍色與可靠、忠誠度脫不了關係，這也是為甚麼執法部門的制服通常是藍色的。

4.英國航空

(圖片來源：維基百科)

英國航空跟美國聯合航空一樣，希望透過藍色建立一種信譽和可靠的印象。但除了藍色，英國航空公司也結合了紅色希望給顧客一種溫暖舒適的感覺。

5.漢莎航空

(圖片來源：維基百科)

漢莎航空除了使用藍色還結合了具​正面且快樂意義的黃色。

6.NOKIA

(圖片由Flickr用戶Open Grid Scheduler 提供)

藍色除了深受航空公司的歡迎也經常被電信公司使用，因為它還給顧客一種透明、安全的感覺。

7.Chanel

(圖片來源：Pxhere)

「黑色小禮服」的先驅─香奈兒，將黑色作為其商標的核心是自然不過的事情！除此之外，黑色被認定為是非常時尚的顏色，也代表了零售市場的高品味。

8.Vans

(圖/翻攝自 Vans 臉書)

優雅的黑色和激情的紅色，傳達出Vans的核心概念「做自己有熱情的事情」

9.Hermes

(圖片由Flickr用戶準建築人手札網站提供)

外向且自信的橘色完美襯托全球第二名最有價值的奢侈品牌-Hermes。但也有報導指出，Hermes之所以會選擇橘色是因為在第二次世界大戰時，橘色是製作紙板唯一可使用的顏色。

10.Toyota

(圖片由：Max Pixel提供)

在汽車工業中經常使用不同色調的銀色代表品質和工藝。

11.Audi

(圖片來源：維基百科)

商標中的紅色代表著品牌的陽剛之氣和對於駕車馳聘的熱愛。

12.Volkswagen

(圖片由Flickr用戶Kevin Falk提供)

其商標中的藍色，傳達出德國汽車業眾所皆知的價值：可靠和品質一致性。除此之外，其顏色也代表其品牌的宗旨：「以人民為導向的汽車」