臺與薩爾瓦多斷交　蔡英文籲各政黨團結守住主權

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）外交部今（21）日上午宣布我國與中美洲國家薩爾瓦多終止外交關係，總統蔡英文在午間發表談話時表示，中國對臺灣一連串的打壓行為已經超過臺灣人民的底線，呼籲各政黨團結起來，合力守住臺灣的主權。

時值蔡總統結束「同慶之旅」返國隔日，總統表示，斷交並不是單一事件，而是「中國一連串文攻武嚇的一環」，現在的中國不只是兩岸和平的威脅，中國政府現在更是在世界各地干涉各國內部事務、破壞國際市場秩序，製造全球局勢高度的不穩定。

蔡總統接著指出，現在的兩岸關係已經不只是兩岸之間的問題，更是區域問題的一環，「中國對亞洲地區的企圖心，尤其是去挑戰、甚至取代傳統力量所主導的國際秩序，再加上日趨複雜的貿易衝突，中國正以加深對臺灣的壓力，凸顯它在區域當中的影響力和實力。」

蔡總統更加重語氣地指出，中國奪取臺灣的邦交國、向邦交國施壓等對於臺灣主權進逼的舉措，已經非往昔可比，更在在挑戰臺灣人民的底線，「今日中國的要求以及所作所為，都已經超過臺灣各主要政黨的底線，此時此刻，不是我們相互比較兩岸政策的時候，而是要團結一致，合力守住主權的共同底線。」

蔡總統也呼籲只有團結才能向中國發出清楚訊息，使北京不會誤判臺灣人民的底線，更不會心存僥倖，以為在不同的政黨、不同的政治人物之間，可以有挑撥分化的空間。

蔡總統提及，過去兩年來，臺灣人民已向世界證明，臺灣不曾因為外部威脅就放棄自由民主，或背棄貢獻國際社會的決心，「未來，我們仍會訴諸理念相同的國家，共同對抗中國逐漸失控的國際行為。」蔡總統也呼籲現有邦交國珍惜和我國長久的友誼，以及臺灣對友邦實質發展的貢獻。

最後，蔡總統再一次強調，臺灣不會因為壓力而屈服，「我們會更團結、更堅強，讓臺灣走出去的決心更堅定。面對打壓，我們過去不曾低頭，現在，我們也因為團結一致，而將克服重重的難關。」

蔡總統於午間在總統府發表談話，副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、國家安全會議秘書長李大維、行政院長賴清德、外交部長吳釗燮，以及大陸委員會主任委員陳明通皆出席記者會。總統在結束談話後一一與在場內閣官員握手致意，隨即離開記者會會場。