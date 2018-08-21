85度C事件民族主義燒　學者警告中共恐釀政治風險

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）總統蔡英文日前過境美國洛杉磯，順道拜訪台灣企業85°C門市， 路過85°C買咖啡的動作，卻引來中國抵制打壓， 還批85°C是「台獨企業」，中國媒體打壓貼標籤、以及隨之而來外送平台無預警終止合作，造成85°C損失。

母公司美食達人在事件發生第一時間， 就被逼得出來發表支持92共識言論來滅火。風波持續數日後，美食董事長吳政學罕見露面接受媒體專訪時表示，「堅定支持九二共識、兩岸和平」，目前集團正和中國三大團購網持續溝通，希望能在最短的時間恢復上架。文中他也證實中國業績因此事件已下滑約 10% 左右，主要是外送網遭下架的影響。

法人則認為，美食在中國的店面來客數並未明顯衰退，且其北美市場長期成長可期，整體後市仍可偏多看待。

85度C被貼上台獨標籤而遭文革式批鬥，中共官方未制止中國網民無理智行為、反而還火上加油，助長衝突。對此，中華大學副教授曾建元表示，中共挑動「民族主義」的風險就是擴大質變成「政治風險」。曾建元表示，中共不能再縱容這種嚴重傷害台商的行為，這讓企業對整個中國消費市場缺乏安全感，後果會相當嚴重。

曾建元指出，過去曾發生反韓、仇日遊行，最後演變成打砸店家狀況，中共鼓勵民眾抵制「反分裂、顛覆國家、反台獨」，現在台灣議題則取代過去的日本，成為另外一個中國民眾宣洩不滿社會情緒的出口，將殃及所有台企、外企，更可能擴展質變成「政治風險」。

近日一名自稱為理學碩士，並曾任職於中央國家機關的中國網友，也在個人博客上發表文章，指「用謊言煽動搞死85度C暴露了一些人的流氓本性」，質疑如果放任抵制85度C這樣的愛國行動，中國還需要對外開放嗎？「如果這就是愛國，我倒要大喝一聲：這純粹是禍國殃民！」