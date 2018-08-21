方序中操刀金馬55主視覺　暗藏李安、鞏俐、侯孝賢、小野側面成山

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）金馬55主視覺海報由設計師方序中操刀，使用電影圈四大代表人物李安、侯孝賢、鞏俐、小野的側臉輪廓，透過帶顆粒狀的光影粒子呈現，組成沈著穩重的山巒樣貌，象徵金馬各工作部門缺一不可的重要性。



台灣知名設計師方序中（照片來源：方序中臉書）

今（2018）年「金馬55」主視覺海報已於昨（20）日亮相，再度由去年負責金馬海報及擔任頒獎典禮視覺總監的設計師方序中操刀，而他也不負眾望的設計出好作品，沈穩大氣的唯美作品，無論綜觀或細看皆各有巧妙，網友表示，乍看之下以為是月光下的沙漠。



金馬55主視覺海報（圖片來源：台北金馬影展）

關於設計理念，主辦單位表示當面對電影時，每個人都是「配角」的概念出發，藉由金馬四大代表人物李安（台北金馬影展執委會主席）、侯孝賢（金馬電影學院院長）、鞏俐（金馬獎評審團主席）、小野（金馬創投會議評審）的側臉輪廓，組合成層巒疊嶂的山峰，宛如一部電影包含了所有參與者的個性與樣貌，也象徵金馬由不同部門的努力與合作所成就，缺一不可。



鞏俐（照片來源：金馬影展）

金馬55說明，海報上李安、侯孝賢、鞏俐、小野的臉龐輪廓，透過細微的光影粒子呈現，光與影互為表裡，就像電影的主角與配角、幕前與幕後。

提到今年的標準字，金馬55表示，使用陰影手法襯托字體樣式，更增添了光影漸層，傳達出任何光體的耀眼，其實都需要背後影子的厚實推動，也意喻著時間和過程的堆疊，讓金馬「55」更加絢麗奪目。



金馬55標準字（照片來源：金馬影展）

方序中於自己的臉書專頁上表示，在電影的世界裡，我們都是配角，但在自己的角色裡，我們都是最重要的主角。很榮幸第二次為金馬獎設計主視覺，對我們來說是非常重要的一次，感謝所有的老夥伴與新夥伴們，沒有影就沒有光，向偉大的幕後人員致敬，並於文末透露接下來還有更多值得期待。

2018金馬影展將於10月28日開始售票，11月8日至25日期間會進行全球逾二百部參展影片播放，頒獎典禮則將於11月17日舉行，更多消息請望官方網站或臉書專頁查詢。