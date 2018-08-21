對抗森林砍伐　泰國僧侶讓樹木皈依佛門

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）為了避免林地遭到濫墾濫伐，近日泰國各地陸續出現「圍著黃巾」的樹木，而這些都是神聖不可侵犯的「樹比丘」。

世界自然基金會(World Wild Fund)於2015年的報告顯示，自1973-2009年間，泰國國土境內已喪失了43%的林地。

綜合外媒報導，泰國經濟發展伴隨著環境破壞，使得好幾公頃的林地被農地、住宅或是工廠取而代之。據亞洲新聞網亞洲通訊(Asian Correspondent) 報導，為了不讓樹木蒙難，泰國環保比丘陸續在樹幹上圍上黃巾，亦即為其「穿上僧衣」，讓這些樹「皈依」佛門。由於泰國90%民眾皆信仰佛教，對於僧眾也都極為尊重，因此更將樹比丘視為「神聖不可侵犯」。

由於僧眾的形象比政府官員更讓民眾「信賴」，有些僧眾藉此機會教育居民環境保育知識，包括不要非法走私珍貴木材、土壤退化問題或是氣候變遷等。其他僧眾也藉此教導村民如何在尊重環境的基礎上，使用友善材料建造房屋以及建置太陽能板。

然而，這類行為並非人人所樂見，部分官員告訴當地媒體，指這些僧人偏袒當地人，進而犧牲了政府或石油公司的開發計畫。這些僧侶即使遭受威脅、殺害或是承受來自各界的壓力，仍持續用他們的方式保護國家綠地。